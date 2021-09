Drankje in bar kostte volleyballer Fabian Plak het EK

„De afgelopen dagen ontplofte mijn telefoon met berichten over wat er is gebeurd tijdens het EK”, schrijft Plak. „Om voor iedereen duidelijk te zijn: ik ben naar de bar gegaan om met enkele teamgenoten wat te gaan drinken, dus ik heb de coronabubbel tijdens het toernooi verlaten. De bond besloot hierna om me naar huis te sturen. Dit om voor iedereen duidelijk te zijn en de geruchten te ontkrachten.”

De Nevobo wilde vorige week niet zeggen waarom de middenaanvaller uit de selectie was gezet. Ook na de verklaring van Plak, die dus beweert samen met teamgenoten uit de ’bubbel’ te zijn gegaan maar als enige naar huis moest, weigert de bond desgevraagd commentaar.

„Plak heeft zich tijdens het toernooi niet aan de door het team gestelde voorwaarden gehouden”, meldde de Nevobo vorige week. „De Nevobo en de staf hebben daarop besloten hem disciplinair te straffen en naar huis te sturen. De Nevobo betreurt dit besluit, maar zag geen andere mogelijkheid. Er worden geen verdere mededelingen gedaan met betrekking tot deze interne maatregel.”

Zonder Plak moest Oranje het in de kwartfinales in drie sets afleggen tegen titelverdediger Servië (23-25 20-25 25-27). De Serviërs verloren daarna van Italië, dat in de finale ook Slovenië versloeg.