Dít zijn de topsnelheden van Mbappé en ’wandelaar’ Messi op het WK

De 23-jarige Mbappé heeft al een wereldtitel gewonnen. Messi nog niet. Op zijn vijfde en laatste mondiale eindronde krijgt hij zondag volgens eigen zeggen een laatste kans. Maar bij Messi weet je het maar nooit. Hij heeft wel eens vaker afscheid genomen. Tijdens het volgende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico viert hij wel zijn 39e verjaardag.

De razendsnelle Mbappé is ook in Qatar nauwelijks te verdedigen. Op volle snelheid raast de aanvaller met meer dan 35 kilometer per uur over het veld. Dat is bijzonder voor een voetballer. Usain Bolt sprintte met gemiddelde snelheid van 37,57 per uur naar een wereldrecord (9,58) op de 100 meter. Messi wekt soms de indruk dat hij maar wat over het veld sjokt. Maar ook hij haalde al een topsnelheid van ruim 31 kilometer per uur op het WK.

Bodyguards

Argentinië werd wereldkampioen in 1978 en 1986. Frankrijk was in 1998 en 2018 de beste landenploeg. Messi speelt op 35-jarige leeftijd zijn beste WK ooit, met al vijf doelpunten, drie assists en een serie dribbels om je vingers bij af te likken. Met dank aan zijn luitenants Rodrigo De Paul en Alexis Mac Allister, die hem soms ook als soort van bodyguards beschermen. De Argentijnen wachten niet meer op een beslissende actie van Messi. Ze helpen hem ook echt op weg naar een eerste wereldtitel.

Frankrijk speelt op het 22e WK voetbal zonder de geblesseerde sterren Karim Benzema, Paul Pogba en N'Golo Kanté. Bondscoach Didier Deschamps lijkt ze nauwelijks te missen. Frankrijk heeft zoveel goede voetballers. Opvallend is ook de rol van Olivier Giroud, de 36-jarige spits die al vier keer doel heeft getroffen. Tijdens het vorige WK in Rusland stond de aanvaller 465 minuten op het veld, maar schoot hij geen enkele keer op doel.

Wordt het Frankrijk of Argentinië? Opnieuw Mbappé of eindelijk Messi? De druk op Argentijnse vedette zal immens zijn als om 16.00 uur Nederlandse tijd het eerste fluitsignaal door het Lusail-stadion klinkt. Met tienduizenden Argentijnen op de tribunes en miljoenen voor de buis. Is Messi met een wereldtitel de beste voetballer ooit? Daar zal altijd wel discussie over blijven. Johan Cruijff werd nooit wereldkampioen, Cristiano Ronaldo ook niet. Diego Maradona eenmaal en de zieke Pelé zelfs drie keer.