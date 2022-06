Premium Het beste van De Telegraaf

Groenewegen is vrij in zijn hoofd: ’Het wordt hoe dan ook hectisch’

Dylan Groenewegen heeft de draad weer opgepakt en kijkt reikhalzend uit naar de start van de Tour de France. Ⓒ Getty Images

KOPENHAGEN - Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden dat Dylan Groenewegen in 2019 zijn laatste van vier Tour-sprints won. Van de coronahel waarin we zouden belanden was nog geen sprake, en de dramatische crash in de Ronde van Polen lag ook in de toekomst. Inmiddels overgestapt van Jumbo-Visma naar BikeExchange-Jayco gaat hij voor nummertje 5 in La Grande Boucle, al is het afwachten hoe de 29-jarige spurtbom er voor staat. „Ik heb er in ieder geval heel veel zin in”, glunderde hij na zijn uitverkiezing voor zijn vijfde Tour-deelname.