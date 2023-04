Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ajax en PSV krijgen beide 17.500 kaarten voor bekerfinale

14.27 uur: Ajax en PSV krijgen beide 17.500 kaarten voor de bekerfinale op zondag 30 april in De Kuip. Zoals gebruikelijk reserveert de KNVB driekwart van het stadion voor de aanhangers van twee finalisten. De overige 25 procent gaat naar sponsoren, naar medewerkers en relaties van de KNVB en naar de organisatie van Stadion Feijenoord als gastheer van de finale.

Met Ajax en PSV staan dezelfde clubs als vorig jaar tegenover elkaar in de eindstrijd van het toernooi om de KNVB-beker. De Amsterdammers kwamen toen voor rust op voorsprong, maar de Eindhovenaren trokken de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe (2-1).

PSV plaatste zich dinsdag weer voor de finale door te winnen bij amateurclub SV Spakenburg (1-2). Ajax zegevierde ook met 2-1, in een door supportersperikelen overschaduwd duel met Feyenoord in De Kuip.

PSV start dinsdag met de verkoop van de 17.500 beschikbare kaarten, Ajax een dag later. De finale op 30 april begint om 18.00 uur.

Competitieleider marathonschaatsen Hut na acht jaar weg bij KNSB

10:55 uur Schaatsbond KNSB moet op zoek naar een nieuwe competitieleider bij het marathonschaatsen. Willem Hut stopt er na acht jaar mee.

„Ik kijk met voldoening terug op deze periode, waarin we samen het nodige hebben kunnen realiseren voor de marathonsport”, zegt de 40-jarige Hut. „Het is nu aan iemand anders om dit verder uit te bouwen.”

Hut was zelf marathonschaatser. Na zijn actieve sportcarrière begon hij in 2015 als competitieleider en disciplinemanager bij de KNSB. In die functie had Hut onder meer de taak om te bepalen wanneer het verantwoord was om wedstrijden op natuurijs te rijden. Hut gaf halverwege december goedkeuring aan de eerste marathon van het voorbije seizoen op Nederlands natuurijs in het Friese dorp Burgum.

„We zullen Willem enorm missen: zijn bevlogenheid als competitieleider en zijn scherpte als disciplinemanager”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Het is voor een groot deel aan zijn inzet te danken dat het marathonschaatsen staat waar het nu staat.”

Vijf debutanten in handbalselectie voor eerste duel met Zweden

10:45 uur Bondscoach Per Johansson van de Nederlandse handbalsters heeft vijf debutanten opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor de oefeninterland tegen Zweden van vrijdag in Almere. Judith van der Helm, Donna Bakker, Daphne Luchies, Alieke van Maurik en Loïs van Vliet maken kans op hun eerste speelminuten voor Oranje.

Johansson laat tegen Zweden een aantal ervaren internationals aan de kant. Estavana Polman krijgt rust. Onder anderen Laura van der Heijden, Larissa Nusser, Kelly Vollebregt en Tess Wester zitten in het Topsportcentrum op de tribune. Keepster Wester maakt haar rentree bij Oranje nadat ze vierenhalve maand geleden was bevallen van een dochter.

Nikita van der Vliet en Zoë Sprengers zijn geblesseerd. Nederland en Zweden staan zaterdag opnieuw tegenover elkaar in een oefenduel.

Steenbergen zwemt Nederlands record op 400 meter wisselslag

10:10 uur Marrit Steenbergen heeft bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven voor de WK en de Olympische Spelen het Nederlands record op de 400 meter wisselslag verbeterd. De 23-jarige Friezin, die vorig jaar bij de EK vier gouden medailles pakte, zette in de series een tijd van 4.44,28 neer. Daarmee bleef Steenbergen bijna een halve seconde onder de 4.44,73 die Wendy van der Zanden in 2016 in Londen klokte.

De Friezin bleef wel boven de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka (4.43,06) en de Spelen van volgend jaar in Parijs (4.38,53). Steenbergen voldeed donderdag op de eerste dag van de Eindhoven Qualification Meet in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion aan de olympische limiet op de 200 meter vrije slag.

Steenbergen zag de 400 wissel van vrijdag als een ’uitstapje’ en een mogelijk project voor de toekomst. „Het is nu even een leuk uitje. Ik heb deze afstand laatst ook gezwommen en dat ging best goed. Misschien zit er iets in, maar dat is meer iets voor de toekomst.”

Springruiter Smolders heeft podium in zicht bij wereldbekerfinale

08:45 uur Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerfinale in de Amerikaanse stad Omaha een podiumplaats in beeld. De 42-jarige Brabander staat na de tweede wedstrijd op de zevende plaats in het klassement, met uitzicht op de medailles. Smolders begint zaterdag met 5 strafpunten aan de finale, die uit twee rondes bestaat.

De Zwitser Pius Schwizer en Andreas Schou uit Denemarken gaan aan de leiding. Zij zijn nog altijd foutloos. De Zweedse wereldkampioen Henrik von Eckermann neemt met 1 strafpunt de derde plaats in.

Smolders, die woensdag foutloos was gebleven in de eerste wedstrijd in de staat Nebraska, gooide er donderdag met Monaco N.O.P. wel een balk af en ontbrak daardoor in de barrage. De Brabander pakte vorig jaar zilver bij de wereldbekerfinale in Leipzig, achter de Zwitserse winnaar Martin Fuchs. In 2016 eindigde Smolders ook als tweede.

Jur Vrieling viel toen zijn paard Long John Silver 3 N.O.P. struikelde. Daardoor is de wedstrijd voor de 53-jarige Groninger voorbij.

Basketballers Phoenix Suns gaan in vorm de play-offs in

08:09 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben zich met hun zevende overwinning op rij verzekerd van de vierde plaats in het westen van de NBA. Dat betekent dat de Suns het binnenkort in de eerste ronde van de play-offs gaan opnemen tegen de club die als vijfde eindigt. Los Angeles Clippers en titelverdediger Golden State Warriors zijn de voornaamste kandidaten voor die positie.

De play-offs beginnen op 15 april. In de dagen daarvoor strijden zowel in het westen als in het oosten vier clubs in een zogeheten play-in om de laatste twee tickets voor de play-offs.

Phoenix Suns versloeg donderdagavond Denver Nuggets, de koploper in het westen, met 119-115. Bij de ploeg uit Arizona speelden de routiniers Kevin Durant (29 punten) en Chris Paul (25 punten) de hoofdrol. De Suns zijn nog altijd ongeslagen met de 34-jarige Durant binnen de lijnen. De Amerikaan kwam begin februari over van Brooklyn Nets, maar hij stond door blessures een tijdje aan de kant. De acht wedstrijden die Durant meedeed, wonnen de Suns allemaal. De 37-jarige Paul gooide tegen de Nuggets zeven driepunters raak, een persoonlijk record in de NBA.