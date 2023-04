Hockeysters Den Bosch naar halve finale Euro Hockey League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Brouwer kan tennisduel met Isner pas zaterdag afmaken door regen

22.42 uur: Gijs Brouwer kan zijn tweederondewedstrijd op het ATP-toernooi van Houston pas zaterdag voltooien. De aanhoudende regen in Texas heeft het schema van het graveltoernooi in de war geschopt.

Brouwer wist eerder deze week de eerste set met 6-4 te winnen en kijkt in de tweede set tegen een achterstand van 6-5 aan. Het was de bedoeling dat de wedstrijd vrijdag afgemaakt zou worden, maar er is nauwelijks getennist in Houston. Er moest vrijdag zelfs nog een wedstrijd uit de eerste ronde voltooid worden. Normaal gesproken worden op vrijdag de kwartfinales gespeeld.

Mocht Brouwer Isner weten te verrassen, dan speelt hij zaterdag ook zijn kwartfinale. De halve finales en de eindstrijd staan voor zondag op het programma.

De 27-jarige Brouwer, de nummer 123 van de wereld, haalde vorig jaar verrassend de laatste acht in Houston, zijn geboortestad.

Hockeysters Den Bosch ten koste van SCHC naar laatste vier EHL

22.20 uur: De hockeysters van Den Bosch hebben zich ten koste van SCHC geplaatst voor de halve eindstrijd van de Euro Hockey League. De beslissing viel in het Amsterdamse Wagener Stadion na shoot-outs: 3-2. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1.

Den Bosch was na ruim een half uur op voorsprong gekomen via Laura Nunnink. Zij pushte raak nadat een strafcorner van Frédérique Matla was gestopt. In de 37e minuut maakte Yibbi Jansen gelijk namens Stichtse. Jansen mocht een strafbal nemen omdat Sanne Koolen een bal met haar lichaam van de lijn had gehaald. Het was voor Jansen haar eerste doelpunt in de EHL.

In de resterende 33 minuten werd niet meer gescoord, waarna er shoot-outs volgden. Daarin misten Jansen, Kyra Fortuin en Xan de Waard namens SCHC. Bij Den Bosch miste alleen Pien Sanders. Josine Koning, de keepster van Oranje, vervulde bij de shoot-outs een hoofdrol en liet haar ploeggenoten van Den Bosch juichen.

Den Bosch neemt het zondag op tegen het Duitse Düsseldorfer HC, dat eerder op de dag Surbiton uit Engeland na shoot-outs versloeg. De andere halve eindstrijd gaat zaterdag tussen de Spaanse clubs Club de Campo en Complutense. De finale is maandag.

Twee jaar geleden won Den Bosch het prestigieuze clubtoernooi. Vorig jaar ging de titel naar Amsterdam.

Turnster Volleman mist EK in Antalya door griep

21.35 uur: Turnster Tisha Volleman kan komende week niet meedoen aan de EK turnen in het Turkse Antalya. De 23-jarige Volleman kampt met griepverschijnselen en reist daarom zaterdag niet af naar Turkije. Vera van Pol zal haar bij de EK vervangen. Dat meldt technisch directeur Jeroen van Leeuwen vrijdagavond.

De ploeg bestaat naast Van Pol verder uit Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Sanna Veerman. Van Pol was in eerste instantie aangewezen als niet-meereizende reserve.

De EK vinden van 11 tot en met 16 april plaats. Doelstelling van de Nederlandse ploeg is het behalen van een plek bij de beste dertien landen om zo als team plaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.

Handbalsters verslaan Zweden in oefenwedstrijd

21.33 uur: De handbalsters hebben de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Zweden gewonnen. In Almere zegevierde de ploeg van bondscoach Per Johansson met 31-27.

Bij rust stond Oranje met 17-13 voor. Zweden kwam daarna nog terug, maar de handbalsters liepen daarna weer weg bij de tegenstander. De Nederlandse ploeg speelt zaterdag een tweede oefenduel tegen Zweden, ook in Almere.

Nederland liep in het Topsportcentrum in Almere al snel uit naar een 5-1-voorsprong en vergrootte de marge daarna zelfs. Met drie doelpunten op rij verkleinde Zweden de achterstand in de slotfase van de eerste helft. Met een knappe redding op een penalty zorgde Yara ten Holte ervoor dat de teams met een stand van 17-13 de rust in gingen.

In de tweede helft kwam Zweden terug tot 20-20. Johansson zag zijn speelsters weer een kleine voorsprong nemen en die wisten ze vast te houden in de spannende slotfase. Debutant Loïs van Vliet bepaalde met haar eerste goal de eindstand op 31-27 in het voordeel van Nederland.

Naast Van Vliet maakten Judith van der Helm, Donna Bakker, Daphne Luchies en Alieke van Maurik hun debuut voor Oranje. Johansson liet tegen Zweden een aantal ervaren internationals aan de kant. Estavana Polman kreeg rust. Onder anderen Laura van der Heijden, Larissa Nusser, Kelly Vollebregt en Tess Wester zaten in het Topsportcentrum op de tribune. Keepster Wester maakt haar rentree bij Oranje nadat ze vierenhalve maand geleden is bevallen van een dochter.

Angela Malestein was topscorer bij Oranje met acht treffers. Kelly Dulfer maakte er zeven.

Teunissen terug bij Intermarché voor Parijs-Roubaix

20.10 uur: Internarché-Circus-Wanty heeft Mike Teunissen terug voor Parijs-Roubaix. Teunissen moest zich vorige week afmelden voor de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen wegens een luchtweginfectie.

Teunissen miste geen enkele editie van Parijs-Roubaix sinds 2016 en eindigde drie keer in de top 20. In 2019 kwam hij als zevende over de streep in Roubaix, zijn beste resultaat.

De Belgische ploeg rijdt de klassieker vooral met een jonge ploeg. Teunissen krijgt gezelschap van de Belgen Dries De Pooter, Baptiste Planckaert, Laurenz Rex en Gerben Thijssen. Daarnaast start Intermarché met de Deen Julius Johansen en Madis Mihkels uit Estland.

Taco van der Hoorn, Biniam Girmay uit Eritrea en de Belg Aimé De Gendt, die ten val kwamen in de Ronde van Vlaanderen, zijn niet inzetbaar voor Intermarché in Parijs-Roubaix.

Schouten zwemt opnieuw Nederlands record op 200 meter school

18.45 uur: Tes Schouten heeft bij de kwalificatiewedstrijden voor de WK deze zomer en de Olympische Spelen van volgend jaar het Nederlands record op de 200 meter schoolslag verder aangescherpt. In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven kwam ze in de finale tot een tijd van 2.22,21. De 22-jarige zwemster uit Bodegraven had de nationale toptijd sinds 18 maart al met 2.23,28 op haar naam staan.

Schouten zwom dat record bij wedstrijden in het Franse Saint-Germain-En-Laye. Ze voldeed eerder al aan de olympische limieten op de 100 en 200 meter schoolslag.

Bij de Eindhoven Qualification Meet verbeterde Marrit Steenbergen vrijdagochtend het Nederlands record op de 400 meter wisselslag. De 23-jarige Friezin, die vorig jaar bij de EK vier gouden medailles pakte, zette in de series een tijd van 4.44,28 neer. Daarmee bleef Steenbergen bijna een halve seconde onder de 4.44,73 die Wendy van der Zanden in 2016 in Londen klokte.

De Friezin bleef wel boven de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka (4.43,06) en de Spelen van volgend jaar in Parijs (4.38,53). Steenbergen voldeed donderdag op de eerste dag wel aan de olympische limiet op de 200 meter vrije slag.

Marit Bouwmeester wint prestigieuze Troféo Princesa Sofia

17.41 uur: Marit Bouwmeester heeft zich al op de voorlaatste dag van de Troféo Princesa Sofia verzekerd van de titel in de Ilca 6-klasse. Ze gaat de medalrace van de prestigieuze zeilwedstrijd bij Palma de Mallorca in met een voorsprong van 35 punten op de Australische Zoe Thomson, de nummer 2 van het klassement.

„Als je terugkomt na een zwangerschap en nog niet alle uren hebt kunnen maken, weet je niet vooraf of het lukt. Hou je het vol, al die lange dagen op het water de hele week? Maar ik ben heel erg blij met waar ik nu sta. Mede dankzij de fantastische begeleiding die ik heb gehad na mijn zwangerschap”, zei de 34-jarige Bouwmeester.

„Dit is mijn niveau tot nu toe. Ik heb drie trainingskampen kunnen doen en daarna zijn we weer begonnen met racen. Ik win Vilamoura, het EK en dan dit. Dat had ik niet per se verwacht en daar ben ik wel heel blij mee, want hiermee plaats ik me voor het olympisch testevent deze zomer, waar maar één zeiler per land per klasse heen kan. Maar die voorsprong doet me niet zo veel.”

Maxime Jonker staat derde, op 36 punten van Bouwmeester: 48 om 84.

Sergio Higuita wint vijfde etappe in Ronde van Baskenland

17.33 uur: Sergio Higuita heeft de vijfde etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Bora-hansgrohe was na een heuvelachtige rit over 164,5 kilometer met start en finish in Amorebieta de snelste van een groep van zo’n twintig wielrenners met daarin alle klassementsrenners. De Italiaan Andrea Bagioli werd tweede, de Deen Mattias Skjelmose derde.

De Deense kopman van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, gaat als leider in het algemeen klassement de laatste rit in Baskenland in. Vingegaard eindigde als tiende in de rit. Hij heeft met nog een etappe te gaan 13 seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa, de Fransman David Gaudu staat derde op 31 seconden.

Het is de tweede ritzege van de Bora-ploeg in de Ronde van Baskenland. Ide Schelling won eerder de tweede etappe.

Ajax en PSV krijgen beide 17.500 kaarten voor bekerfinale

14.27 uur: Ajax en PSV krijgen beide 17.500 kaarten voor de bekerfinale op zondag 30 april in De Kuip. Zoals gebruikelijk reserveert de KNVB driekwart van het stadion voor de aanhangers van twee finalisten. De overige 25 procent gaat naar sponsoren, naar medewerkers en relaties van de KNVB en naar de organisatie van Stadion Feijenoord als gastheer van de finale.

Met Ajax en PSV staan dezelfde clubs als vorig jaar tegenover elkaar in de eindstrijd van het toernooi om de KNVB-beker. De Amsterdammers kwamen toen voor rust op voorsprong, maar de Eindhovenaren trokken de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe (2-1).

PSV plaatste zich dinsdag weer voor de finale door te winnen bij amateurclub SV Spakenburg (1-2). Ajax zegevierde ook met 2-1, in een door supportersperikelen overschaduwd duel met Feyenoord in De Kuip.

PSV start dinsdag met de verkoop van de 17.500 beschikbare kaarten, Ajax een dag later. De finale op 30 april begint om 18.00 uur.

Competitieleider marathonschaatsen Hut na acht jaar weg bij KNSB

10:55 uur Schaatsbond KNSB moet op zoek naar een nieuwe competitieleider bij het marathonschaatsen. Willem Hut stopt er na acht jaar mee.

„Ik kijk met voldoening terug op deze periode, waarin we samen het nodige hebben kunnen realiseren voor de marathonsport”, zegt de 40-jarige Hut. „Het is nu aan iemand anders om dit verder uit te bouwen.”

Hut was zelf marathonschaatser. Na zijn actieve sportcarrière begon hij in 2015 als competitieleider en disciplinemanager bij de KNSB. In die functie had Hut onder meer de taak om te bepalen wanneer het verantwoord was om wedstrijden op natuurijs te rijden. Hut gaf halverwege december goedkeuring aan de eerste marathon van het voorbije seizoen op Nederlands natuurijs in het Friese dorp Burgum.

„We zullen Willem enorm missen: zijn bevlogenheid als competitieleider en zijn scherpte als disciplinemanager”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Het is voor een groot deel aan zijn inzet te danken dat het marathonschaatsen staat waar het nu staat.”

Vijf debutanten in handbalselectie voor eerste duel met Zweden

10:45 uur Bondscoach Per Johansson van de Nederlandse handbalsters heeft vijf debutanten opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor de oefeninterland tegen Zweden van vrijdag in Almere. Judith van der Helm, Donna Bakker, Daphne Luchies, Alieke van Maurik en Loïs van Vliet maken kans op hun eerste speelminuten voor Oranje.

Johansson laat tegen Zweden een aantal ervaren internationals aan de kant. Estavana Polman krijgt rust. Onder anderen Laura van der Heijden, Larissa Nusser, Kelly Vollebregt en Tess Wester zitten in het Topsportcentrum op de tribune. Keepster Wester maakt haar rentree bij Oranje nadat ze vierenhalve maand geleden was bevallen van een dochter.

Nikita van der Vliet en Zoë Sprengers zijn geblesseerd. Nederland en Zweden staan zaterdag opnieuw tegenover elkaar in een oefenduel.

Steenbergen zwemt Nederlands record op 400 meter wisselslag

10:10 uur Marrit Steenbergen heeft bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven voor de WK en de Olympische Spelen het Nederlands record op de 400 meter wisselslag verbeterd. De 23-jarige Friezin, die vorig jaar bij de EK vier gouden medailles pakte, zette in de series een tijd van 4.44,28 neer. Daarmee bleef Steenbergen bijna een halve seconde onder de 4.44,73 die Wendy van der Zanden in 2016 in Londen klokte.

De Friezin bleef wel boven de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka (4.43,06) en de Spelen van volgend jaar in Parijs (4.38,53). Steenbergen voldeed donderdag op de eerste dag van de Eindhoven Qualification Meet in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion aan de olympische limiet op de 200 meter vrije slag.

Steenbergen zag de 400 wissel van vrijdag als een ’uitstapje’ en een mogelijk project voor de toekomst. „Het is nu even een leuk uitje. Ik heb deze afstand laatst ook gezwommen en dat ging best goed. Misschien zit er iets in, maar dat is meer iets voor de toekomst.”

Springruiter Smolders heeft podium in zicht bij wereldbekerfinale

08:45 uur Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerfinale in de Amerikaanse stad Omaha een podiumplaats in beeld. De 42-jarige Brabander staat na de tweede wedstrijd op de zevende plaats in het klassement, met uitzicht op de medailles. Smolders begint zaterdag met 5 strafpunten aan de finale, die uit twee rondes bestaat.

De Zwitser Pius Schwizer en Andreas Schou uit Denemarken gaan aan de leiding. Zij zijn nog altijd foutloos. De Zweedse wereldkampioen Henrik von Eckermann neemt met 1 strafpunt de derde plaats in.

Smolders, die woensdag foutloos was gebleven in de eerste wedstrijd in de staat Nebraska, gooide er donderdag met Monaco N.O.P. wel een balk af en ontbrak daardoor in de barrage. De Brabander pakte vorig jaar zilver bij de wereldbekerfinale in Leipzig, achter de Zwitserse winnaar Martin Fuchs. In 2016 eindigde Smolders ook als tweede.

Jur Vrieling viel toen zijn paard Long John Silver 3 N.O.P. struikelde. Daardoor is de wedstrijd voor de 53-jarige Groninger voorbij.

Basketballers Phoenix Suns gaan in vorm de play-offs in

08:09 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben zich met hun zevende overwinning op rij verzekerd van de vierde plaats in het westen van de NBA. Dat betekent dat de Suns het binnenkort in de eerste ronde van de play-offs gaan opnemen tegen de club die als vijfde eindigt. Los Angeles Clippers en titelverdediger Golden State Warriors zijn de voornaamste kandidaten voor die positie.

De play-offs beginnen op 15 april. In de dagen daarvoor strijden zowel in het westen als in het oosten vier clubs in een zogeheten play-in om de laatste twee tickets voor de play-offs.

Phoenix Suns versloeg donderdagavond Denver Nuggets, de koploper in het westen, met 119-115. Bij de ploeg uit Arizona speelden de routiniers Kevin Durant (29 punten) en Chris Paul (25 punten) de hoofdrol. De Suns zijn nog altijd ongeslagen met de 34-jarige Durant binnen de lijnen. De Amerikaan kwam begin februari over van Brooklyn Nets, maar hij stond door blessures een tijdje aan de kant. De acht wedstrijden die Durant meedeed, wonnen de Suns allemaal. De 37-jarige Paul gooide tegen de Nuggets zeven driepunters raak, een persoonlijk record in de NBA.