Springruiter Smolders heeft podium in zicht bij wereldbekerfinale

08:45 uur Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerfinale in de Amerikaanse stad Omaha een podiumplaats in beeld. De 42-jarige Brabander staat na de tweede wedstrijd op de zevende plaats in het klassement, met uitzicht op de medailles. Smolders begint zaterdag met 5 strafpunten aan de finale, die uit twee rondes bestaat.

De Zwitser Pius Schwizer en Andreas Schou uit Denemarken gaan aan de leiding. Zij zijn nog altijd foutloos. De Zweedse wereldkampioen Henrik von Eckermann neemt met 1 strafpunt de derde plaats in.

Smolders, die woensdag foutloos was gebleven in de eerste wedstrijd in de staat Nebraska, gooide er donderdag met Monaco N.O.P. wel een balk af en ontbrak daardoor in de barrage. De Brabander pakte vorig jaar zilver bij de wereldbekerfinale in Leipzig, achter de Zwitserse winnaar Martin Fuchs. In 2016 eindigde Smolders ook als tweede.

Jur Vrieling viel toen zijn paard Long John Silver 3 N.O.P. struikelde. Daardoor is de wedstrijd voor de 53-jarige Groninger voorbij.

Basketballers Phoenix Suns gaan in vorm de play-offs in

08:09 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben zich met hun zevende overwinning op rij verzekerd van de vierde plaats in het westen van de NBA. Dat betekent dat de Suns het binnenkort in de eerste ronde van de play-offs gaan opnemen tegen de club die als vijfde eindigt. Los Angeles Clippers en titelverdediger Golden State Warriors zijn de voornaamste kandidaten voor die positie.

De play-offs beginnen op 15 april. In de dagen daarvoor strijden zowel in het westen als in het oosten vier clubs in een zogeheten play-in om de laatste twee tickets voor de play-offs.

Phoenix Suns versloeg donderdagavond Denver Nuggets, de koploper in het westen, met 119-115. Bij de ploeg uit Arizona speelden de routiniers Kevin Durant (29 punten) en Chris Paul (25 punten) de hoofdrol. De Suns zijn nog altijd ongeslagen met de 34-jarige Durant binnen de lijnen. De Amerikaan kwam begin februari over van Brooklyn Nets, maar hij stond door blessures een tijdje aan de kant. De acht wedstrijden die Durant meedeed, wonnen de Suns allemaal. De 37-jarige Paul gooide tegen de Nuggets zeven driepunters raak, een persoonlijk record in de NBA.