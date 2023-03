Femke Kok grijpt bij WK afstanden historische gouden medaille op 500 meter

De 22-jarige Friezin, die een tijd van 37, 28 reed, veroverde in haar eigen provincie sowieso haar eerste gouden medaille ooit op het - op de Olympische Spelen na - belangrijkste schaatstoernooi. Twee jaar geleden eindigde Kok in Heerenveen als tweede op de 500 meter achter de nu afwezige Russin Angelina Golikova.

„Het hele seizoen ging het zó slecht. Het is heel fijn dat het er nu eindelijk uitkomt”, jubelde Kok, die door tientallen familieleden en vrienden werd aangemoedigd in Thialf, in gesprek met de NOS. Tot dit weekeinde wonnen de Nederlandse vrouwen bij de WK afstanden enkel zilver (een keer: Kok) en brons (drie keer: Marianne Timmer, Annette Gerritsen en Thijsje Oenema) op de 500 meter.

Jutta Leerdam

Het brons ging naar Jutta Leerdam, die 0,26 langzamer was dan haar landgenote. Voor de Westlandse is het de eerste WK-medaille ooit op de 500 meter.

Vanessa Herzog nestelde zich tussen de twee Nederlandse schaatssters en ging aan de haal met zilver. De Oostenrijkse kwam 0,05 tekort ten opzichte van Kok.

Kok opende met 10,35 razendsnel in haar rit tegen Kurumi Inagawa uit Japan. Die snelheid hield ze goed vast en ze bleef haar tegenstandster dan ook ruim voor. Leerdam versloeg in haar rit Kim Min-sun uit Zuid-Korea, die vijf van de zes wereldbekerwedstrijden had gewonnen. Na een sterk laatste stuk was Leerdam net iets rapper, maar ze kwam niet in de buurt van de tijd van Kok.

Michelle de Jong zette in de laatste rit 37,86 neer. Daarmee werd de ploeggenote van Kok zevende.