Keuken Kampioen Divisie: VVV wint in Den Bosch

Daan Huisman zette VVV al in de derde minuut met een hard schot op voorsprong. Dat leek ook het winnende doelpunt te gaan worden, maar in de slotfase kopte aanvoerder Sven Braken nog raak uit een corner. Voor VVV, dat voorafgaand aan het duel in Den Bosch negende stond, was het de zevende zege van het seizoen en al de vijfde in een uitwedstrijd.

FC Den Bosch zou bij winst op gelijke hoogte zijn gekomen met De Graafschap, de koploper in de tweede periode. De Graafschap heeft in de tweede periode 13 punten na zes duels, FC Den Bosch 10.

