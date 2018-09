Utrecht spaart spelers in Almelo

De Jong laat aanvaller Zakaria Labyad (hamstring) en verdediger Ramon Leeuwin (lies) thuis voor de uitwedstrijd zondag tegen Heracles Almelo. Yassin Ayoub ontbreekt vanwege een schorsing.

FC Utrecht staat stevig op de vijfde plaats in de Eredivisie. Bij winst op Heracles is de ploeg van De Jong zeker van die klassering en gaat het als favoriet de play-offs in. "Maar we moeten ons niet laten verrassen. Zulke momenten waarop je de overwinning over de streep moet trekken, moeten we meenemen richting de belangrijke duels die gaan komen in de play-offs", zei De Jong.

Labyad is met twaalf doelpunten de topschutter van FC Utrecht in de Eredivisie. Bij Heracles ontbreken de geschorste Peter van Ooijen en de geblesseerden Jeff Hardeveld (knie) en Lerin Duarte (onderbeen).

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie.