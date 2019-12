Advocaat blijft kritisch: ’Het moet beter’

„We hebben geweldig hard gewerkt. Dat moest ook wel, anders word je weggespeeld. We moeten de kwaliteiten van PSV niet onderschatten. Ze hebben een hoop internationals”, zei de trainer van de Rotterdammers na de overwinning op de Eindhovenaren.

Advocaat zag dat er nog genoeg is aan te merken op het spel van zijn elftal. „Tegen Porto voetbalden we donderdag beter dan vandaag, maar toen wonnen we niet. We moeten er nu voor zorgen dat we beter gaan voetballen. Het is voor ons zaak om aan te haken bij de bovenste posities. We moeten Europees voetbal zien te halen.”

Steven Berghuis maakte alle doelpunten voor Feyenoord, waarvan twee uit een strafschop. „Steven zat tot de 1-0 niet lekker in de wedstrijd. Het publiek begon te mopperen op hem, maar ik ook. Zo’n moment, voor je tegenstander kruipen en de bal binnenkoppen, is dan bepalend”, zei Advocaat, die ook Leroy Fer complimenten gaf. „Dit was een van zijn beste wedstrijden.”

Advocaat leeft mee met Mark van Bommel, die als trainer van PSV een moeilijke periode doormaakt. „Maar ik hoef hem geen raad te geven.”

Feyenoord komt nog twee keer in actie voor de winterstop. Op donderdag 19 december reizen de Rotterdammers af naar Leeuwarden, waar het in tweede ronde van de KNVB-beker speelt tegen Cambuur. Drie dagen later sluit Feyenoord het jaar af in De Galgenwaard tegen FC Utrecht.

