Lagere beloning Ajax-commissarissen

Voorzitter Frank Eijken van de bestuursraad wilde op de aandeelhoudersvergadering op 26 mei toestemming geven om voor rvc-voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Jan van Halst 50.000 euro te reserveren en de overige drie commissarissen te belonen met 35.000 euro.

De nieuwe voorstellen zijn 25.000 euro voor iedere commissaris terwijl de voorzitter daarbovenop 10.000 euro tegemoet kan zien en de voetbalcommissaris 20.000 euro. Eringa krijgt dus 15.000 euro minder dan was afgesproken en Van Halst 5000 euro.

Een storm van kritiek barstte los binnen de vereniging met al zijn vrijwilligers bij het aanvankelijke voorstel. Of deze aanpassing het rumoer binnen Ajax verstomt valt af te wachten Op de algemene ledenvergadering op 24 mei zouden Eijken en de bestuursraadsleden ongetwijfeld een motie van wantrouwen aan hun broek krijgen als zij zich onvermurwbaar zouden opstellen. Zelf gooide Eijken olie op het vuur door te stellen dat hij statutair niets met de mening van de leden te maken had en gewoon voor de beloningsstructuur zou stemmen.

Nu heeft de voormalig commissaris – toen al pleitte hij voor een beloning voor rvc-leden – zijn keutel ingetrokken. Om zijn positie als voorzitter van de bestuursraad te redden, gaat hij akkoord met een minimale verlaging van de vergoedingen voor de commissarissen. Of dit op de ledenvergadering op 24 mei genoeg is om geen motie van wantrouwen te incasseren, valt af te wachten omdat er bij de leden veel meer onvrede is dan alleen de beloningsstructuur voor de commissarissen. De bekendmaking daarvan was de katalysator voor prominente leden om in opstand te komen tegen de bestuursraad.