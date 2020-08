Selectie Oranje heeft begrip voor vertrek Ronald Koeman

„Onder leiding van Ronald Koeman hebben we de afgelopen jaren enorme stappen gezet en de basis gelegd voor een mooie toekomst. Daar zijn we hem als team heel erg dankbaar voor”, aldus de internationals.

„We begrijpen dat hij zijn droom bij FC Barcelona wil waarmaken en we gunnen hem dit. Ondertussen gaan wij verder op de ingeslagen weg en gaan we er alles aan doen om onze dromen in Oranje te verwezenlijken en de Oranjefans trots te maken. En als dat lukt, dan is dat zeker ook de verdienste van Ronald Koeman. Trainer, succes!”

Koeman was sinds februari 2018 bondscoach van Oranje. Nederland bereikte de finale van de Nations League en plaatste zich voor het Europees kampioenschap. Koeman wordt woensdag gepresenteerd als nieuwe trainer van FC Barcelona, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekent.