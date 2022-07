Oud-coach Wiegman heeft ook band met Parsons: ’Dat is een droomfinale’

Waar Dorrance als opleider pur sang altijd actief is gebleven in het college soccer, werd Parsons een bekende trainer op het hoogste niveau in de VS, de National Women’s Soccer League. In 2014 kwamen de twee met elkaar in contact, toen de inmiddels 35-jarige Brit als trainer van Washington Spirit tijdens de jaarlijkse draft koos voor Crystal Dunn, een van de talenten van Dorrance.

Later, toen Parsons bij topclub Portland Thorns zat, tipte hij Dorrance dat de Engelse talenten Alessia Russo en Lotten Wubben-Moy naar de VS wilden komen. Dorrance nam de huidige internationals aan en kreeg daar geen spijt van. „Zij hebben het hier heel goed gedaan. Wat dat betreft sta ik bij Mark in het krijt.”

Wennen aan praatgrage Parsons

Dorrance moet lachen. Mocht zijn droomfinale er komen, dan kan Parsons nog wel eens spijt krijgen, denkt hij. „Russo is in vorm. Stel je voor dat ze tegen Nederland de winnende maakt…”

Het is geen geheim dat de Oranje Leeuwinnen moesten wennen aan de werkwijze van de praatgrage Parsons, wiens ’Amerikaans aanpak’ niet direct een match was. Dorrance denkt niet dat het cultuurverschil onoverkomelijk is. „Mark heeft ervaring op het hoogste niveau. Hij heeft in de VS met enkele van de beste spelers ter wereld gewerkt. Hij is opgegroeid in Engeland. Dat ligt praktisch naast Nederland. Hij kan deze uitdaging aan.”

Geen groot huis nodig

Dorrance was nog geen 30 jaar oud toen hij in 1979 trainer van het vrouwenteam van de University of North Carolina werd. Ondanks zijn successen, hij veroverde 22 landstitels, heeft hij nooit elders een uitdaging willen uitgaan. „Ik houd van player development. Het voelt als pure rijkdom om iemand verder te helpen in het leven. Daar kan werkelijk niets tegen op. Zelfs met al het geld van wereld krijgen ze me hier niet weg. Ik heb geen groot huis of een dikke auto nodig. Ik hou van boeken, sport en jonge mensen beter maken. Dat is voldoende voor mij.”

Als het aan Dorrance ligt, gaat hij ook nog wel even door. „Ik ben verzot op het spelletje en geniet nog steeds met volle teugen op deze prachtige universiteit. Ik zie werkelijk geen enkele reden om met pensioen te gaan. Dit is toch veel mooier dan je dagen slijten op een jacht in de Middellandse zee?”