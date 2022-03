Britse bond: ’Russische coureurs niet welkom in Verenigd Koninkrijk’

Die beslissing komt een dag na het statement van de internationale autosportfederatie FIA, die besloot dat coureurs onder een neutrale vlag nog wél mogen meedoen. De officials in Engeland vinden dat echter te weinig, nadat het Internationaal Olympisch Comité eerder al aanraadde om Russische sporters te weren.

„We zijn verenigd met de bevolking van Oekraïne na de invasie en de onaanvaardbare acties die hebben plaatsgevonden. Dit is een tijd voor de internationale motorsportgemeenschap om in actie te komen en steun te betuigen aan de bevolking van Oekraïne en onze collega’s bij de Federation Automobile d’Ukraine (FAU)”, stelt David Richards namens Motorsport UK.

„Het is onze plicht om welke invloed dan ook aan te wenden om deze volledig ongerechtvaardigde invasie van Oekraïne te stoppen. We zouden de motorsportgemeenschap en onze collega’s over de hele wereld aanmoedigen om de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité volledig te omarmen en alles te doen wat we kunnen om deze oorlog te beëindigen.”

Het zorgt ervoor dat Russische coureurs, onder wie Formule 1-rijder Nikita Mazepin, in ieder geval niet kunnen meedoen op Silverstone. Of Mazepin überhaupt nog in actie komt voor het team van Haas is nog onbekend.