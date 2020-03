Deel complex US Open wordt ingericht als hospitaal

Dat maakte de Amerikaanse tennisbond (USTA) dinsdag bekend.

Op het complex worden 350 bedden geplaatst. De opbouw begint later op dinsdag. Waarschijnlijk komen er alleen patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus, zei een woordvoerder van het crisisteam in New York.

„We zijn hier om te helpen”, liet de USTA weten over de tijdelijke opvang in het sportcomplex. „New York is ons thuis, we zitten samen in deze situatie.”

New York is zwaar getroffen door het coronavirus. In de miljoenenstad zijn ruim 38.000 besmettingen van het virus bekend en 914 mensen overleden. Maandag werd bekend dat in Central Park ook een hospitaal wordt ingericht om patiënten in op te vangen.