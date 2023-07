’Spelbreker’ Max Verstappen is ook blij voor vriend Lando Norris en McLaren

Verrassend genoeg was het McLaren-coureur Lando Norris die Verstappen het dichtst op de hielen zat, gevolgd door diens teamgenoot Oscar Piastri.

„Ik ben wel verrast dat McLaren hier staat, maar dat is prachtig voor hen. En zelf ben ik natuurlijk heel blij met pole position”, aldus Verstappen, die terugblikte op een chaotische kwalificatie. „In Q1 en Q2 waren sommige delen van het circuit nog best nat. Het was zo al met al best hectisch. Ik wist wel dat ik niet op de limiet hoefde te rijden in die fase. In Q3 ging ik er wel helemaal voor en was het gat misschien iets groter, maar zo groot was de voorsprong ook weer niet.”

’Max verpest het’

Verstappen was ruim twee tienden sneller dan Norris, een goede vriend van hem. „Max verpest het weer voor de rest”, lachte Norris, die een staande ovatie kreeg van het Britse publiek. „Dit is prachtig voor ons hele team, na een moeilijke start van het jaar.”

Piastri kon zich daar alleen maar bij aansluiten. De Australiër moest zich vorige week in Oostenrijk nog een beetje verbijten, toen Norris al wel met een flink vernieuwde auto mocht rijden en hij nog niet. Op Silverstone maakt ook Piastri gebruik van de updates.

„En die lijken goed te werken. De auto was een ruimteschip”, stelde Piastri. „In deze condities waren we ook al goed in Barcelona, Monaco en Canada. Ik kan het team niet genoeg bedanken dat ze zijn blijven pushen. We hebben geweldige stappen gezet in vergelijking met het begin van het seizoen.”