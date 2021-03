Positief nieuws van Frank de Boer over blessure Daley Blind? ’Het is zijn enkel’

Dat het een enkelkwetsuur betreft, lijkt positief nieuws. Een knieblessure vergt vaak een langer herstel, al is de exacte schade op dit moment nog niet duidelijk. „We weten niet hoe ernstig het is. Maar als hij zwaar geblesseerd is, dan is dat wel een sluier, ja.”

Dat het Nederlands elftal de eerste 20 minuten stroef speelde, baarde De Boer niet zoveel zorgen. „We kregen daarna wel kansen. Maar als de keeper dan al ballen met zijn wang tegen gaat houden...maar je weet dat ’ie gaat vallen. Natuurlijk, bij een 2-0 eindstand waren we niet tevreden geweest.”

Hij vervolgt voor de camera van de NOS: „Ik denk dat we in de rust een goede wissel hebben gedaan met Ryan Gravenberch voor Denzel Dumfries. Denzel heeft het fantastisch gedaan, maar door Ryan konden we Steven Berghuis beter aan de zijkant posteren. Ryan heeft dan wat beter gevoel voor positie en ruimtes kiezen. Ik had het van tevoren eigenlijk al in mijn hoofd.”

Het nieuws dat concurrent Turkije in de slotfase verrassend gelijkspeelde tegen Letland, was lekker. „Ik kreeg het direct na afloop te horen. Maar we hadden sowieso alles in eigen hand. We moeten gewoon al onze poulewedstrijden winnen.”

Had hij nou echt een leuke avond gehad in Gibraltar? „Het is bijna antivoetbal. Ik ben blij dat het achter de rug is.”

Na de stevige zege van het Nederlands voetbalelftal bij Gibraltar (0-7) gaf Georginio Wijnaldum toe dat de spelers in de rust toch wel een beetje boos waren. „En teleurgesteld”, gaf de middenvelder van Liverpool aan.

De reden was dat het pas 0-1 was. „Weer misten we veel te veel kansen”, aldus Wijnaldum. „Net als afgelopen zaterdag tegen Letland. Dan denk je onbewust: toch niet weer hè. Dan is het belangrijkste het zelfvertrouwen te behouden. Dat hebben we gedaan.”

Wijnaldum: „Dan wordt het 0-7 en dat is best een goede uitslag. Vooraf had iedereen dat mooi gevonden, denk ik. Nu balen we toch een beetje van de gemiste kansen.”

Bij het gelijkspel (3-3) van Turkije tegen Letland stond Wijnaldum niet te lang stil. „Dat is mooi meegenomen, maar het enige dat telt is dat wij onze wedstrijden winnen. We moeten het zelf doen.”

Hoewel de avond goed eindigde, borrelden bij Memphis Depay geregeld frustraties op, zo erkende hij na afloop. Daarmee doelend op de gemiste kansen in de eerste helft, de overtredingen van Gibraltar en het kunstgras, waar hij aan moest wennen.

,,We creëerden in de eerste helft wel mogelijkheden, maar via de kluts ging de bal er telkens niet in en ook hun keeper pakt nog twee goede ballen. Misschien hadden we ook gewoon dodelijker moeten zijn, ja. In de tweede helft wilde Gibraltar vervolgens helemaal niet meer voetballen. De scheidsrechter gaf zeven minuten blessuretijd, maar dat hadden er wel tien kunnen zijn. Maar goed we maken uiteindelijk zeven goals, al hadden het er meer mogen zijn. We hebben de interlandperiode goed goed afgesloten, mede dankzij het resultaat van Turkije. Prima dus. We staan er weer wat beter voor.”

„Wat ik van deze avond ga onthouden?”, herhaalde Frenkie de Jong. „Het gelijkspel van Turkije. In de eerste helft speelden we geforceerd, maar we wisten dat het snel kon gaan als we de eerste zouden maken. Daarom wisten we ook dat we uiteindelijk wel zouden winnen.”

En nu? ,,Nu gaat iedereen bij zijn club zijn ding doen, fit blijven en dan gaan we ons goed voorbereiden op het EK”, aldus De Jong, die weet dat het tijdens de volgend interlandperiode direct menens is. „Ik denk dat we mooie dingen kunnen bereiken. Ik kijk heel erg uit naar het EK, iedereen denk ik. We hebben er hard voor gewerkt en lang op moeten wachten.”