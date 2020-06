Barça-trainer kent geen twijfel over Frenkie de Jong

„Frenkie heeft een lichte blessure. Het ligt eraan hoe het zich ontwikkelt, maar ik weet zeker dat hij dit seizoen nog een paar wedstrijden gaat spelen”, zei Setién een dag voor het duel in Camp Nou. Hij weersprak daarmee geruchten in Spaanse media dat De Jong in La Liga niet meer in actie zou komen.

De Jong had een basisplaats toen Barcelona de Spaanse voetbalcompetitie ruim een week geleden hervatte met een soepele overwinning bij Real Mallorca (0-4). De oud-Ajacied werd in de slotfase wel gewisseld vanwege lichte klachten en bleef enkele dagen later tegen Leganés (2-0) op de bank.

Zonder De Jong kwam Barcelona vrijdag niet verder dan 0-0 bij Sevilla. Real Madrid heeft op basis van de onderlinge resultaten de koppositie in La Liga overgenomen. In Spanje staan nog acht speelrondes op het programma.

