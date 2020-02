Doelman Marco Bizot jaar langer bij AZ

Bizot is bezig aan zijn derde jaar bij AZ. „Waarom het zo goed klikt?” vraagt hij zich af. „Omdat het gevoel hier gewoon ultiem is. De connectie met de club, de fans en de omgeving. Dat is gewoon optimaal. In tweeënhalf jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik ben een betere keeper en een beter mens geworden.”

„Marco doet het hartstikke goed, hij is een heel stabiele factor in het team”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. „We zijn dus blij dat we zijn contract hebben kunnen verlengen.”

Bizot speelde eerder voor onder meer Cambuur, FC Groningen en het Belgische Genk.