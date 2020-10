Spaanse media na verlies Barcelona in Clásico: ’Reminder voor Ronald Koeman’

Ronald Koeman bedankt Frenkie de Jong voor zijn inzet. Ⓒ ANP/HH

Ronald Koeman slaagde er zaterdagmiddag niet om tijdens zijn eerste Clásico als trainer van FC Barcelona af te rekenen met Real Madrid. In Camp Nou zegevierde de Koninklijke met 1-3. De Nederlandse inbreng werd gespaard in de Spaanse media. Al luidde er voorzichtig wat kritiek op Koeman na de tweede Barça-nederlaag op rij in La Liga.