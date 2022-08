De Guzman: ’Van Gaal is een heel wijs man’

Het deed hem opnieuw terugdenken aan ’2014’, het toernooi waarop hij tegen Spanje, Australië en Brazilië (om brons) in de basis startte. „Iedereen dacht dat we niks op dat WK te zoeken te hadden, maar na die 5-1 tegen Spanje zag de wereld ons ineens als mogelijke kampioen”, weet De Guzman. „Het was echt prachtig. Ik las alles, kreeg via social media heel veel mee en zag van vrienden hoe Rotterdam op z’n kop stond. Toen de families werden ingevlogen, moest mijn familie vanuit Canada eerst naar Schiphol. Ze mochten niet direct naar Brazilië, zodat alle families bij elkaar waren. Ze vonden het onvergetelijk. Een Van Gaal-dingetje? Ja, het maakte alles eromheen heel hecht.”

De Guzman snapt dat het sentiment, na het dramatisch verlopen EK en richting het WK in Qatar, weer compleet veranderd is. „Van Gaal is een heel wijs man, tactisch heel sterk en weet precies wat hij aan zijn spelers heeft”, zegt hij. „Dat is belangrijk om te beseffen en te zien. Wij geloofden in die bepaalde visie en zaten allemaal op één lijn. Daar begint presteren mee.”