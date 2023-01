Vader Djokovic zegt sorry: ’Mijn familie heeft ook de ellende van een oorlog meegemaakt’

De Oekraïense ambassadeur in Australië, Vasyl Myrosjnytsjenko, vroeg de organisatie van het grandslamtoernooi om Srdjan Djokovic niet langer toe te laten, nadat er beelden verschenen waren op een pro-Russisch YouTube-account in Australië. Te zien was hoe de vader van de tennisser verscheen naast een man die een Russische vlag vasthield met het gezicht van de Russische president Vladimir Poetin erop. „Gedurfde politieke verklaring van Djokovic’ vader”, was het bijschrift bij de video.

„Mijn familie heeft de ellende van een oorlog ook meegemaakt en we hopen enkel en alleen op vrede”, aldus Srdjan Djokovic in een verklaring. „Er zal geen verstoring van de halve finale zijn vanavond voor mijn zoon of de andere speler, ik heb ervoor gekozen deze thuis te bekijken. Ik hoop op een goede wedstrijd en zal, zoals altijd, voor mijn zoon juichen”, aldus Djokovic.

De Serviër Djokovic, die het toernooi in Melbourne al negen keer won, speelt de halve finale tegen de Amerikaan Tommy Paul. Djokovic versloeg de Rus Andrej Roeblev in de kwartfinale.

Bekijk hier beelden van de actie van Srdjan Djokovic: