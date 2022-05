Tiger Woods: ’De maandag na het toernooi was vreselijk’

Na een auto-ongeluk in februari 2021 lag Woods weken in het ziekenhuis en was hij maandenlang niet in staat te lopen door zware verwondingen, met name aan zijn rechterbeen. Veertien maanden later maakte hij bij de Masters in Augusta verrassend zijn rentree. De vijfvoudig winnaar van het Amerikaanse majortoernooi eindigde als 47e met dertien slagen boven het baangemiddelde.

„De maandag na het toernooi was vreselijk en op die dag heb ik echt helemaal niets gedaan. Ik heb van die dagen waarop ik gewoon echt niets wil doen, dan doet het gewoon pijn. Die dagen zijn ontzettend zwaar. Maar op de dinsdag zijn we direct weer aan de slag gegaan. Een week geleden hebben we de intensiteit weer een beetje opgevoerd. Sindsdien heb ik ook weer wat meer kunnen golfen en dat voelde goed”, zei Woods.

Woods gaf bij de start van zijn comeback al aan dat hij geen volledig schema meer zal kunnen spelen. Hij pikt om die reden de grote evenementen eruit. Zo maakte hij na de Masters in Augusta bijvoorbeeld bekend dat hij in juli deelneemt aan het Brits Open. Niet veel later liet Woods weten ook bij het PGA Championship van start te gaan. Dat majortoernooi wordt tussen 19 en 22 mei afgewerkt in Tulsa, Oklahoma.