Portugal blijft foutloos Puntverlies België tegen koploper Oostenrijk, Cerny belangrijk voor Tsjechië

Stefan Posch en Jeremy Doku sprinten naar de bal. Ⓒ ANP/HH

België is er in de kwalificatie voor het EK voetbal van 2024 niet in geslaagd te winnen van Oostenrijk. De ontmoeting in het Koning Boudewijnstadion in Brussel eindigde onbeslist: 1-1.