Vader Frenkie nog steeds apetrots op zoon

„We hebben dit jaar al zoveel meegemaakt met zoveel historische momenten. Met Ajax natuurlijk tegen Real Madrid tegen Juventus. Een krappe week geleden zijn eerste interlandgoal. Ja, dit was ook weer een bijzonder moment natuurlijk. Het was geweldig om mee te maken”, vertelde John de Jong in De 538 Ochtendshow.

„Het is natuurlijk heel fijn als je zo begint. Ze zijn natuurlijk nog jong Frenkie en Mikky (zijn vriendin, red.), samen in een ander land. Andere cultuur, daar doen ze zelf niet zo moeilijk over. Het is alleen wat warmer en je eet wat later.”

Frenkie de Jong liet in een interview met De Telegraaf/Telesport weten zijn enthousiaste reactie van zijn vader op zijn eerste Barça-treffer goud te vinden. „Ja, die was goud. Het juichen van mijn vader in de skybox van mijn zaakwaarnemer Ali Dursun – die trots bij hem – maakte me eigenlijk nog blijer dan ik zelf was na mijn doelpunt.”

