Klucht rond aanpassen Instagram-bio van Pelé (80)

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers. Daar draait het om. Volgens de statistieken trof de Braziliaan tussen 1956 en 1974 643 keer raak voor zijn club Santos. Messi evenaarde dat record van doelpunten voor één club door er onlangs evenveel in 748 wedstrijden te scoren voor Barcelona, goed voor een gemiddelde van één doelpunt per 1,16 wedstrijden. Pelé had voor zijn record 757 wedstrijden nodig.

„Wanneer je hart overloopt van liefde, dan is het moeilijk om van pad te veranderen. Net zoals jij weet ik wat het is om elke dag met liefde hetzelfde shirt te dragen”, schreef Pelé op Instagram.

"Pelé past bio aan naar ’Leading Goal Scorer of All Time’"

„Net zoals jij weet ik dat er niets beter is dan de plek waar we ons thuis voelen. Proficiat met je historisch record, Lionel. Maar bovenal proficiat met je prachtige carrière bij Barcelona. Verhalen zoals die van ons, over zo’n lange liefde voor dezelfde club, worden jammer genoeg steeds zeldzamer in het voetbal. Ik bewonder je enorm.”

Opnieuw volgens de statistieken scoorde in totaal Pelé 657 keer in zijn carrière. Officiële goals wel te verstaan. Twee minder dan Josef Bican en sinds dit weekeinde eentje minder dan Cristiano Ronaldo. CR7 deed in Turijn namelijk voor de 757e en 758e keer de netten trillen in zijn carrière.

De voetballers met de meeste (officiële) doelpunten in hun carrière:

Josef Bican - 759 Cristiano Ronaldo - 758 Pelé - 757 Lionel Messi - 742 Romario - 734 Gerd Muller - 720 Ferenc Puskas - 706 Eusebio - 615 Ferenc Deak - 558 Arthur Friedenreich - 554

Maar Pelé zelf, of toch de mensen achter zijn Instagram-pagina, zijn het daar niet mee eens. Een dag nadat Ronaldo de Braziliaan passeerde, werd de bio van de legende aangepast naar: Leading Goal Scorer of All Time. Pelé zou namelijk 1.283 keer gescoord hebben in zijn carrière.

Toen Messi het record van Pelé van meeste goal voor één club evenaarde, kwam Santos ook al naar buiten met een opmerkelijk statement.

„Er wordt wat meewarig over die doelpunten gedaan, alsof het binnentikkertjes waren tegen ploegen van minder kaliber„, klonk het. „Integendeel, de doelpunten van Pelé in oefenduels vielen in wedstrijden tegen absolute topclubs. Tegen América (uit Mexico) en Colo Colo (uit Chili) scoorde hij bijvoorbeeld negen keer in één wedstrijd. Ook Inter incasseerde acht doelpunten. Verder in het lijstje met ploegen waartegen Pelé meermaals vriendschappelijk scoorde: River Plate, Boca Juniors, Barcelona, Real Madrid, Juventus en Anderlecht.”