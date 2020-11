Duitse bondscoach Löw gelooft in Philipp Max van PSV

„Hij heeft een prima programma gedraaid”, zei Löw tijdens een persconferentie over Max. „We moeten wel even kijken of hij een hele wedstrijd kan spelen.”

De 27-jarige Max debuteerde vorige week met een assist op de winnende treffer van Luca Waldschmidt in een oefenduel met Tsjechië (1-0). Hij speelde zaterdag ook de hele wedstrijd van Duitsland tegen Oekraïne (3-1) in de Nations League. PSV nam Max afgelopen zomer over van FC Augsburg.

Spanje moet Duitsland verslaan om als eerste te eindigen in groep 4 van de hoogste divisie van de Nations League.