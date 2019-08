Hirving Lozano straalt bij aankomst op het vliegveld. Ⓒ Screenshot

EINDHOVEN - Hirving Lozano (23) is gisteren in een privéjet gestapt naar Rome voor de afronding van zijn transfer naar Napoli. Hij zal vandaag worden gekeurd in de Italiaanse hoofdstad, om vervolgens door te reizen naar de stad van zijn nieuwe club.