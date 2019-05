Brons hoogst haalbare voor Grol op EK

Na een slijtageslag verloor hij in de golden score van de Tsjech Lukas Krpalek.

Grol kwam tegen de olympisch kampioen én wereldkampioen in de -100 twee straffen voor, maar hij slaagde er niet in om een score te maken. Nadat de geboren Veendammer ook twee straffen had gekregen, slaagde Krpalek daar uiteindelijk wel in. Daardoor is een bronzen medaille - via de herkansingsronde - nu het hoogst haalbare voor Grol. In dezelfde gewichtsklasse (+100 kg) werd ook Roy Meyer uitgeschakeld in de kwartfinale. Hij was niet opgewassen tegen Tamerlan Bashaev uit Rusland.

Grol begon het toernooi met een zege op de Roemeense kolos Vladut Simionescu (ippon). Daarna nam de drievoudig Europees kampioen (-100 kg) sportieve revanche op Aliaksandr Vakhaviak, in wie hij in november tijdens het WK open klasse in Marrakesh nog zijn meerdere moest erkennen. Destijds kampte Grol echter met een gescheurde knieband, waardoor hij verre van fit op de mat stond. Grol legde de sterke Wit-Rus in Tel Aviv binnen anderhalve minuut in de houdgreep. In de slopende titanenstrijd tegen Krpalek ging het vervolgens mis.

