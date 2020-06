Scorende Stefan de Vrij zet Internazionale op juiste spoor

Stefan de Vrij wordt na zijn doelpunt bejubeld door zijn medespelers bij Internazionale. Ⓒ AFP

Internazionale is in de uitwedstrijd tegen Parma met de schrik vrij gekomen. De nummer 3 van de Serie A keek zes minuten voor tijd nog tegen een achterstand van 1-0 aan. Verdediger Stefan de Vrij zorgde in de 84e minuut voor de gelijkmaker waarna invaller Alessandro Bastoni alsnog de zwaarbevochten zege veiligstelde: 1-2.