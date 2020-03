Wielrenners Jumbo-Visma verlaten Abu Dhabi na corona-perikelen

De reeners van Jumbo-Visma zijn weer op weg terug naar huis. Ⓒ Hollandse Hoogte

De wielrenners en staf van Jumbo-Visma, die samen met andere wielerploegen vastzaten in een hotel in Abu Dhabi vanwege het coronavirus, zijn op weg terug naar huis. ’Ons team zit in het vliegtuig naar huis’, meldt de Nederlandse wielerploeg via Twitter.