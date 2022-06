Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje boven op CHIO Rotterdam: ’Maximaal gepresteerd’

Willem Greve en Grandorado in actie in Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het is oranje boven geworden op het CHIO Rotterdam. Zowel in het springen als in de dressuur wonnen de Nederlandse ruiters de Nations Cup te winnen, een mooie opsteker voor de WK in Herning in augustus.