Wout Poels met sterk team van Bahrain naar Vuelta

Bahrain begint in Burgos met de Spanjaard Mikel Landa als kopman. Hij krijgt naast Poels ondersteuning van Gino Mäder, Mark Padoen, Yuki Arashiro, Jan Tratnik, Damiano Caruso en Jack Haig. „We gaan de wedstrijd in met Landa als onze kopman na zijn veelbelovende uitslag in de Ronde van Burgos”, zegt ploegleider Gorazd Stangelj na de zege van Landa in de Spaanse rittenkoers. „We willen de Vuelta met een podiumplaats beëindigen, maar onze ambitie is om te winnen en daar strijden we voor.”

Bahrain won twee etappes in de Giro en drie in de Tour de France dit jaar. „We willen aanvallend koersen en etappezeges toevoegen aan ons totaal van dit seizoen”, zegt Stangelj.

Landa moest eerder dit voorjaar opgeven in de Ronde van Italië na een val. Met Caruso eindigde de ploeg als tweede in de Giro achter winnaar Egan Bernal uit Colombia. De Australiër Haig kon na een val in de Tour de France niet verder.