Van Bommel ziet seizoen niet als verloren

Van Bommel denkt ook na de vernedering in Lissabon niet aan opgeven. „Ik zie altijd perspectief. Waar? Op het veld. Als ik train met de jongens, de energie die ze uitstralen. Ik krijg het aan de praat”, aldus de Limburger.

PSV liep de voorbije weken in de competitie een achterstand van liefst elf punten op Ajax op. Na de uitschakeling in de Europa League resteert alleen nog het nationale bekertoernooi.

Van Bommel vertelde in september nog dat hij de huidige selectie van PSV beter vindt dan die van vorig seizoen. „In de breedte, ja”, zei hij donderdag. „Als je de boel analyseert, zie je dat we Luuk de Jong, Hirving Lozano en Angeliño zijn kwijtgeraakt. Dat zijn vijftig doelpunten en twintig assists. Zij zijn moeilijk te vervangen. Donyell Malen is bezig aan zijn eerste seizoen als basisspeler. En van Mohamed Ihattaren mag ik niet verwachten dat hij het team op sleeptouw neemt. In de toekomst wel, nu nog niet.”

PSV vliegt vrijdag terug naar Nederland en speelt zondag de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De Eindhovenaren wonnen in de eredivisie 29 september voor het laatst buiten Eindhoven, met 0-4 van PEC Zwolle.

