Nederlandse golfer (37) kan weer genieten op de baan Joost Luiten klimt uit diep dal: ’Het nam mijn leven over’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

„Ik zit weer in de richting van de ’oude’ Joost”, zegt Joost Luiten, die in actie gaat komen in Dubai. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Joost Luiten windt er geen doekjes om. De 37-jarige golfer belandde vorig jaar in een diep dal. Mentale problemen hielden hem weken weg van de golfbaan. Plezier was overgegaan in angst, bekent hij vanuit Dubai waar hij vanaf vandaag zijn degelijke start van dit jaar een goed vervolg hoopt te geven. „Er zat een blokkade in mijn hoofd. Op een gegeven moment was ik al blij als ik de bal raakte wanneer ik chipte. Het nam heel mijn leven over…”