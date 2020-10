Sven Kramer: ’Mijn motor is nog in orde’

Sven Kramer Ⓒ Telegraaf

In wat voor wereld leven we? Ik tel, even nadenkend over die vraag, zo al vier verschillende werelden die allemaal wel met elkaar te maken hebben. Want als ik over de NK Afstanden praat, komt ook corona om de hoek kijken. En de teleurstelling over het niet doorgaan van de World Cup-bubbel… of onbezorgde kinderen die pret op het ijs hebben.