De Graafschap vol ongeloof na mislopen promotie: ’Wat is dit voor avond geweest?’

„Je stelt je zoveel voor van deze avond. Maar het is het niet geworden”, baalde Van Mieghem. „Als je wekenlang zo’n uitgangspositie hebt, dan mag je het niet zover laten komen. We hebben het weggegeven.”

Vrijdag werd 1-1 tegen Jong Ajax en De Graafschap hoopte het op de eigen Vijverberg af te kunnen maken. „Vrijdag was het niks, maar nu is het weg”, aldus de aanvaller. „Het was een combinatie van slecht voetbal, pech, ongeluk, noem het maar.”

De wedstrijd van De Graafschap was pas na 23.00 uur klaar, ver na het laatste fluitsignaal bij concurrent Go Ahead Eagles, dat zich verzekerde van de tweede plaats en dus promotie. Noodweer zorgde voor een oponthoud van ruim vijf kwartier. „Wat is dit voor avond geweest? Er was een hoosbui van 30 minuten en vervolgens hadden we een bal die niet meer rolde. Daarom was het maar de ballen erin pompen, dat moest het maar op die manier. Ik weet niet hoeveel kansen we hebben gehad. Het was miraculeus dat de bal er niet in ging.”