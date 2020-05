Sport kort: Golfster Park wint eerste echte proftoernooi in Zuid-Korea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Park wint eerste echte proftoernooi in Zuid-Korea

14:50 uur: In Zuid-Korea is voor het eerst sinds december weer een golftoernooi voor professionals op een echte golfbaan afgewerkt. Park Hyun-kyung won het vrouwentoernooi op de Lakewood Country Club in Yangju en verdiende 165.000 euro met haar zege.

Wereldwijd liggen de professionele golftours nog stil vanwege de pandemie, maar Zuid-Korea denkt het ergste te hebben gehad. Ook het profvoetbal en profhonkbal zijn daar al weer begonnen.

Park eindigde met een slotronde van 67 slagen en won het Koreaanse LPGA-kampioenschap met een totaal van 17 slagen onder par. Ze had één slag minder dan haar landgenotes Lim Hee-jeong en Bae Seon-woo (68). De winnares knuffelde na afloop alleen met haar vader, die optrad tijdens het toernooi als haar caddie.

Publiek was niet toegestaan bij het toernooi. De caddies droegen mondmaskers en de speelsters bleven zover mogelijk van elkaar verwijderd.