Max Verstappen: ‘Trots om Nederlander te zijn’

,,Het was vorig jaar al heel speciaal, maar ik heb er nu nog veel harder voor moeten werken. Het was een geweldig weekeinde. Ik ben er trots op om Nederlander te zijn”, aldus Verstappen, die zodoende opnieuw uitliep in de WK-stand.

De Limburger was zich ervan bewust dat Mercedes op een gegeven moment erg snel was en hem naderde. ,,We maakten de juiste keuzes toen er een virtual- en een normale safety car kwamen. Het pakte allemaal goed uit. Op het einde op de zachte band hadden we weer een geweldige snelheid. Onze topsnelheid hielp om Lewis (Hamilton, red.) direct in te halen na de herstart.”