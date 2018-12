Verstappen vijfde, pole voor Vettel in Baku

De Red Bull-coureur weet Sebastian Vettel (pole-position), Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en ploeggenoot Daniel Ricciardo voor zich op het stratencircuit van Baku.

Vettel, de leider in het WK-klassement, was voor de derde keer op rij (en voor de 53e keer in zijn loopbaan) de snelste in de kwalificatie.

Kimi Räikkönen (Ferrari) kwam niet verder dan de zesde tijd. De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.