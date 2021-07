Arsenal-coach Mikel Arteta: Saka sterk genoeg om met racisme om te gaan

WOENSDAG 14 JULI

Arteta: ’Wat er is gebeurd, verdient Saka niet’

8.43 uur: Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft er vertrouwen in dat aanvaller Bukayo Saka geen blijvende schade overhoudt aan de vele racistische opmerkingen van zondag, na de EK-finale tussen Engeland en Italië. Saka miste de beslissende strafschop, waardoor de titel naar de Italianen ging.

„Hij heeft zo’n sterk karakter”, aldus Arteta, die tegen Sky Sports zei dat hij Saka al heeft gesproken. „Hij heeft gelukkig veel steun en liefde gekregen uit de gehele voetbalwereld. Wat er is gebeurd, verdient hij niet. Hopelijk komen er snel strengere wetten. We moeten ons daar allemaal hard voor maken.”

Naast Saka misten ook Marcus Rashford en Jadon Sancho een strafschop. Ook zij kregen, vooral online, te maken met racistische opmerkingen om hun huidskleur. Rashford zei: „Ik kan de hele dag kritiek accepteren op mijn prestaties, die strafschop had erin gemoeten, maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom.”

DINSDAG 13 JULI

Engelse voetbalbond kan opnieuw straf UEFA tegemoet zien

17.34 uur: De Engelse voetbalbond (FA) kan opnieuw een straf van de Europese voetbalbond UEFA verwachten na meerdere incidenten met supporters tijdens de EK-finale van zondag, tussen Engeland en Italië.

Een van de aanklachten is dat een Engelse supporter tijdens de wedstrijd het veld betrad. Daarnaast werden er voorwerpen op het veld gegooid, vuurwerk afgestoken en werd het afspelen van het Italiaanse volkslied verstoord. De UEFA meldt niet wanneer het uitspraak doet.

Afgelopen zaterdag kreeg de FA al een boete van 30.000 euro vanwege drie incidenten tijdens de halve finale van die woensdag daarvoor, tegen Denemarken (2-1 na verlenging). Vlak voor de beslissende strafschop van Harry Kane kreeg de Deense doelman Kasper Schmeichel een laserpen op zich gericht. Scheidsrechter Danny Makkelie had daar in zijn rapport over de halve eindstrijd al melding van gemaakt. Engelse fans staken ook vuurwerk af en verstoorden het Deense volkslied.

MAANDAG 12 JULI

Italiaanse voetballers ontvangen door president Mattarella

19.32 uur: De voetballers van het Italiaanse elftal zijn in Rome ontvangen door president Sergio Mattarella. De spelers van bondscoach Roberto Mancini werden ontvangen tijdens een ceremonie in het Palazzo del Quirinale samen met de tennisser Matteo Berrettini, die zondag de finale van Wimbledon verloor van de Serviër Novak Djokovic.

„Deze overwinning toont aan dat je in dromen mag geloven, zolang je maar gelooft in wat je doet”, zei bondscoach Roberto Mancini. „Deze zege is voor alle Italianen.” Het is na 1968 de tweede keer dat de Italiaanse voetballers de EK-titel veroveren. De ’Azzurri’ verloren ook twee keer een EK-finale, in 2000 in Rotterdam van Frankrijk en in 2012 van Spanje.

„Dit is het resultaat van teamwerk. Deze groep heeft bij moeilijke momenten steeds het hoofd boven water gehouden”, zei aanvoerder Giorgio Chiellini. Hij droeg de overwinning op aan de voormalig Fiorentina-verdediger en international Davide Astori, die in 2018 op 31-jarige leeftijd overleed aan de vooravond van een wedstrijd in de Serie A.

Epidemioloog uit zorgen over zingen en schreeuwen bij finale

16.10 uur: Een Amerikaanse epidemioloog van de wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich grote zorgen over de mensenmassa die ze zondag op de tribunes heeft zien zingen en schreeuwen tijdens de finale in Londen. Maria Van Kerkhove noemt de aanblik van meer dan 60.000 toeschouwers bij de wedstrijd in het Wembley-stadion „verwoestend.”

„Moet ik genieten van het kijken naar de virusoverdracht die voor mijn ogen gebeurt?”, vroeg Van Kerkhove zich op Twitter af. „De Covid-19-pandemie neemt vanavond geen pauze... De Delta-variant zal profiteren van niet-gevaccineerde mensen, in drukke omgevingen, zonder masker, schreeuwend, roepend, zingend. Verwoestend.”

De Britse premier Boris Johnson verdedigde eerder deze maand het besluit om meer dan 60.000 mensen toe te laten bij de halve finales en de finale van het EK op Wembley. Johnson zei dat het op een „voorzichtige en gecontroleerde manier” werd georganiseerd. Alle bezoekers werden vooraf getest op het coronavirus. De premier zei dat vaccins een „aanzienlijke muur van immuniteit” hebben gecreëerd.

Spanjaard Pedri gekozen tot grootste talent

15.00 uur: De 18-jarige Spaanse middenvelder Pedri mag zich het grootste talent van het EK noemen. De speler van FC Barcelona, die afgelopen seizoen onder trainer Ronald Koeman een vaste waarde was bij de Catalaanse club, had in alle wedstrijden van Spanje op dit EK een basisplaats.

De Spanjaarden moesten het in de halve finales via strafschoppen afleggen tegen Italië, dat de Europese titel pakte door ook Engeland in de eindstrijd na strafschoppen te verslaan. Pedri kwam weliswaar niet tot scoren op dit EK, maar maakte wel indruk door zijn spelinzicht en nauwkeurigheid aan de bal.

Een groep van zestien waarnemers van de UEFA, onder wie Fabio Capello, Robbie Keane, David Moyes en de Nederlandse keeperstrainer Frans Hoek, wees de Spaanse tiener aan als grootste talent van het EK. Hij volgt de Portugees Renato Sanches op, die bij het EK 2016 werd gekozen tot grootste talent.

„Wat Pedri als 18-jarige op dit toernooi heeft laten zien, heeft niemand ooit gedaan”, zei de Spaanse bondscoach Luis Enrique. „Zelfs Andres Iniesta niet. Het is ongelooflijk, uniek.”

Southgate wil doorgaan na verloren EK-finale

12:03 uur Gareth Southgate wil ook na de verloren EK-finale op Wembley tegen Italië doorgaan als bondscoach van Engeland. De 50-jarige Southgate heeft een contract tot en met het WK van volgend jaar in Qatar. De bondscoach wilde een halve dag na de nederlaag tegen de Italianen niet speculeren over mogelijke contractverlenging, maar benadrukte wel dat hij in ieder geval wil aanblijven tot het volgende WK.

„Dit is niet het juiste moment om over zulke dingen na te denken. We moeten ons kwalificeren voor Qatar”, zei Southgate, die sinds 2016 bondscoach van de ’Three Lions’ is. „Ik heb nu vakantie nodig, ook om terug te blikken op dit EK. Ik heb behoefte aan rust. Het vergt veel van je om je land op zulke toernooien te leiden. Ik wil me niet ergens langer aan verbinden dan nodig is. Nee, het gaat ook niet over financiën. Zoals ik me nu voel, wil ik met de ploeg naar Qatar.”

Warm welkom Italiaanse voetbalploeg op vliegveld Rome

10:30 uur De Italiaanse voetbalploeg heeft maandagochtend een warm welkom gekregen op het vliegveld in Rome. De kersverse Europees kampioen keerde in de vroege ochtend terug uit Londen en werd op de luchthaven toegejuicht door zo’n tweehonderd enthousiaste fans. Bondscoach Roberto Mancini en aanvoerder Giorgio Chiellini lieten de beker aan de fans zien toen ze uit het vliegtuig kwamen.

Veel Italianen gingen in de nacht van zondag op maandag de straat op om de Europese titel te vieren. Het was vooral druk in Rome, waar mensen de wedstrijd op grote schermen konden volgen, onder meer in de buurt van het Colosseum.

De Italiaanse ploeg behaalde de Europese titel door Engeland na strafschoppen te verslaan. Het team gaat maandag op bezoek bij premier Mario Draghi.

ZONDAG 11 JULI

Shaw opent score tegen Italië met snelste goal ooit in EK-finale

21.32 uur: Engeland heeft in de finale van het EK voetbal tegen Italië razendsnel een voorsprong genomen. De thuisploeg opende op Wembley al in de 2e minuut de score. Luke Shaw rondde een voorzet van Kieran Trippier doeltreffend af. Daarmee bracht de verdediger van Manchester United de snelste treffer ooit in een EK-finale op zijn naam.

Shaw, die in Londen zijn zestiende interland afwerkt, had nog niet eerder voor Engeland gescoord. Voor Italië is het de eerste achterstand in een reeks van negentien interlands.

ZATERDAG 10 JULI

Middenvelder Foden onzeker voor EK-finale door voetblessure

18.48 uur: De Engelse middenvelder Phil Foden moet mogelijk de EK-finale zondag tegen Italië in Londen aan zich voorbij laten gaan. De 21-jarige blikvanger van Manchester City heeft last van een voetblessure. Daardoor trainde hij zaterdag niet mee met de Engelse selectie. Volgens bondscoach Gareth Southgate is het onzeker of Foden tijdig speelklaar is voor de eindstrijd op Wembley.

„We gaan hem nog uitgebreid testen. Maar hij is een twijfelgeval. Het is een kleine blessure, die mogelijk snel weer verdwenen is. Dat zullen we moeten afwachten”, liet Southgate weten.

Foden was tot dusver in drie EK-duels van Engeland actief. Hij viel woensdag sterk in tijdens de gewonnen halve eindstrijd tegen Denemarken (2-1) en is mede daardoor volgens Britse media een belangrijke kandidaat voor een basisplaats tegen Italië. Southgate heeft met Bukayo Saka en Jadon Sancho nog twee opties voor de rechterflank.

UEFA bestraft Engeland met boete van 30.000 euro

14.50 uur: De Engelse voetbalbond (FA) heeft een boete van 30.000 euro gekregen. De UEFA heeft de straf uitgedeeld vanwege drie incidenten tijdens de halve finale van woensdag op het EK tegen Denemarken (2-1).

Vlak voor de beslissende strafschop van Harry Kane kreeg de Deense doelman Kasper Schmeichel een laserpen op zich gericht. Scheidsrechter Danny Makkelie had daar in zijn rapport over de halve eindstrijd al melding van gemaakt. Engelse fans staken ook vuurwerk af en verstoorden het Deense volkslied.

Engeland stuit zondag op Italië in de finale van het EK.

Phil Foden mist laatste training voor finale

14.14 uur: Het is nog maar de vraag of Phil Foden zondagavond bij de selectie van Engeland zit voor de WK-finale. De talentvolle middenvelder ontbrak zaterdag op de laatste training vlak voor de finale.

Volgens het Twitter-account van de Engelse voetbalploeg heeft hij tik gehad, waardoor hij de training heeft laten schieten. Foden stond dit toernooi tijdens de eerste twee wedstrijden in de basis. Vervolgens kwam hij pas tijdens de halve finale weer in actie als invaller.

VRIJDAG 9 JULI

Hongaarse voetbalploeg twee duels zonder fans na wangedrag op EK

23.21 uur: De nationale voetbalploeg van Hongarije moet twee wedstrijden voor lege tribunes afwerken wegens discriminerend gedrag van enkele supporters tijdens het EK. Tevens moet de bond een boete van 100.000 euro betalen. Mochten de fans zich in de nabije toekomst nogmaals misdragen, dan volgt er een derde duel zonder fans.

Hongaarse supporters zouden zich hebben misdragen in het duel met Frankrijk. In de uitverkochte Puskas Arena in Boedapest zouden in bepaalde hoeken van het stadion apengeluiden van Hongaarse fans te horen zijn geweest, aan het adres van onder anderen Kylian Mbappé en Karim Benzema.

Verder stelde UEFA ook nog een onderzoek in naar homofobe uitingen die getoond werden door Hongaarse supporters in de andere groepswedstrijden, tegen Portugal en Duitsland.

Hongarije speelde met 1-1 gelijk tegen de Fransen en Duitsland werd op 2-2 gehouden. Toch werden de Hongaren in de poulefase uitgeschakeld.

Engelse speler Stones: ’We hebben veel aan de coach te danken’

19.04 uur: Dat Engeland in de finale van het Europees kampioenschap voetbal staat, is volgens verdediger John Stones voor een groot deel te danken aan bondscoach Gareth Southgate. „Hij heeft van ons elftal een ongelooflijk uitgebalanceerd team gemaakt. Een van zijn grootste kwaliteiten is dat hij onder druk rustig blijft”, aldus Stones. „Dat heeft een positieve uitwerking op ons.”

Tegenstander Italië is echter nauwelijks te verslaan. Stones: „Defensief zijn ze goed georganiseerd en stabiel, voorin zijn ze gevaarlijk. Daarom staan ze ook in de finale. Beide teams verdienen het zondag op Wembley te staan. Ik hoop dat wij nu de beslissende stap kunnen zetten.”

Engeland heeft het thuisvoordeel. „Dat er op Wembley gespeeld wordt, maakt het voor ons nog specialer”, vervolgt Stones. „Hiervan konden we alleen maar dromen. We zijn tijdens het toernooi gegroeid, ik zag ons alleen maar beter worden. We hebben onszelf niet te veel onder druk gezet. Zo bereiden we ons ook op de finale voor, we laten ons niet gek maken. Het is een droomfinale, natuurlijk, maar het is nu ook weer niet dat ik er ’s nachts wakker van lig.”

Italiaan Bonucci vindt het geen probleem om op Wembley te spelen

17.39 uur: De Italiaanse verdediger Leonardo Bonucci vindt het geen enkel probleem dat hij zaterdag met zijn land de finale van het Europees kampioenschap voetbal op Wembley moet spelen, de thuishaven van tegenstander Engeland. „We schrikken er niet van dat zij thuisspelen”, zei de speler van Juventus. „We willen er een mooie show van maken, de rest is bijzaak.”

„Het is mooi dat het stadion vol zit”, aldus Bonucci. „Het zullen voornamelijk Engelse fans zijn, maar dat doet niets af aan de sfeer die er zal heersen. We maken ons niet druk om dergelijke dingen. We willen genieten en een wedstrijd spelen die de mensen nog lang bij zal blijven. Dat is ons doel. Aan het einde zien we dan wel wie heeft gewonnen.”

De 34-jarige Bonucci vormt bij de Italianen het centrale verdedigingsduo met Giorgio Chiellini, 36 jaar oud inmiddels. „Wij oude mannen gaan het opnemen tegen een paar jonge jongens”, zo verwees Bonucci naar het Engelse tweetal Harry Kane en Raheem Sterling. „We hebben op dit toernooi vaker tegen topaanvallers gespeeld, voor ons is dat een extra motivatie. Natuurlijk weten we dat Kane gevaarlijk is, dat bewijst hij al jaren. We gaan gewoon ons best doen hem van scoren af te houden.”

UEFA voelt niets voor herhaling huidig concept EK voetbal

16.52 uur: Het concept van het Europees kampioenschap voetbal met elf speelsteden in verschillende landen is niet voor herhaling vatbaar, aldus de voorzitter van de UEFA. Aleksander Ceferin zei in aanloop naar de finale tussen Engeland en Italië daar niets voor te voelen. „Het brengt te veel uitdagingen met zich mee. Bovendien is het oneerlijk dat sommige teams heel weinig moeten reizen en andere heel veel”, zei de Sloveen.

Het idee, met oorspronkelijk zelfs twaalf gaststeden, kwam destijds van toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini. Ceferin: „Het is ook niet leuk voor de fans, die voor één wedstrijd in Rome moeten zijn en een dag later een vlucht van meer dan vier uur moeten nemen naar Bakoe. Het was een interessant idee, maar zeer moeilijk in de praktijk uit te voeren. Ik denk niet dat we het in de toekomst nog eens zo gaan doen.”

Het eerstvolgende EK, in 2024, is in Duitsland.

DONDERDAG 8 JULI

Italiaanse middenvelder Verratti: ’Epische strijd tegen Engeland’

22.31 uur: De EK-finale zondag tussen Engeland en Italië op Wembley wordt een duel om nooit te vergeten. Dat voorspelt de Italiaanse international Marco Verratti. „Ik verwacht een epische strijd”, blikte de 28-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain vooruit. „De EK-finale spelen is een jongensdroom die uitkomt. Beide landen kunnen geschiedenis schrijven.”

De Italianen zijn op jacht naar hun tweede Europese titel, na de triomf voor eigen publiek in 1968. Na een zwakke periode zijn de ’Azzurri’ onder leiding van bondscoach Roberto Mancini inmiddels 33 wedstrijden op rij ongeslagen. „Ik merk dat er nu weer heel wat enthousiasme is rond de Italiaanse nationale ploeg”, merkte Verratti op. „Voor het toernooi was er in het buitenland weinig geloof in ons, maar nu zien ze allemaal onze kracht. Italië is weer op het niveau waar wij moeten staan.”

Engeland veroverde in 1966 in eigen land de wereldtitel, maar kon op EK’s nooit verder komen dan de halve finales. Deze keer heeft de Engelse ploeg wel het thuisvoordeel, in een met circa 60.000 toeschouwers gevuld stadion waar slechts enkele duizenden Italiaanse fans aanwezig zullen zijn. Björn Kuipers is op Wembley de scheidsrechter.

Verratti: „Ik vind dat Engeland de voorbije jaren goed werk geleverd heeft. Ze staan voor de eerste keer in de finale en dat zegt alles. Ze hebben nog maar één tegendoelpunt moeten incasseren. Het is dan ook een evenwichtige, sterke tegenstander. Ik kijk ernaar uit om tegen hen te spelen in zo’n mooi stadion. Het is een schitterende finale. Deze wedstrijden zijn niet al te lastig om voor te bereiden, want je weet dat iedereen er volledig voor zal gaan. We moeten niet te veel naar de tegenstander kijken en in de eerste plaats naar onszelf. Het team dat bevrijd van de druk kan spelen, is de grootste kanshebber op de Europese titel.”

Deschamps blijft bondscoach van Franse voetballers

16.33 uur: Didier Deschamps blijft tot en met het WK van eind volgend jaar in Qatar bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. „Daar is geen discussie over”, zei voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond. „Zijn wil om door te gaan is sterk en die van ons ook.”

De 52-jarige Deschamps is sinds 2012 bondscoach van Frankrijk. Hij leidde zijn ploeg in 2018 naar de wereldtitel. Twee jaar eerder verloren de Fransen in de finale van het EK in eigen land van Portugal.

Frankrijk stelde de afgelopen weken teleur op het EK. De ploeg werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland. Deschamps kreeg kritiek na de nederlaag na strafschoppen. Maar hij mag zijn contract van de Franse bond uitdienen.

Rusland ontslaat bondscoach Tsjertsjesov na teleurstellend EK

15.27 uur: Stanislav Tsjertsjesov is ontslagen als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Rusland. Hij werd na het EK van 2016 aangesteld door de nationale bond van zijn land.

Onder Tsjertsjesov werd Rusland al in de groepsfase van het EK uitgeschakeld, na nederlagen tegen België (3-0), Denemarken (4-1) en een zege op Finland (1-0). De Russische voetbalbond is op zoek naar een trainer die de ploeg naar het WK van eind volgend jaar in Qatar kan leiden.

Martinez wil bondscoach van België blijven

15.03 uur: Roberto Martinez wil zijn contract als bondscoach van de Belgische nationale voetbalploeg uitdienen. De ’Rode Duivels’ werden op het EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Italië (1-2).

„De teleurstelling na het verloren duel met Italië was groot, maar de focus ligt nu al op de WK-kwalificatiewedstrijden van september en de Final Four van de Nations League een maand later”, zei Martinez, die tot en met het WK van eind volgend jaar in Qatar onder contract staat bij de Belgische voetbalbond. „Pas als ik het gevoel heb dat ik niets meer kan bijdragen, dan zal ik vertrekken. Ook mijn werk als technisch directeur zet ik voort. Dat is het plan.”

Martinez en zijn spelers waren erg teleurgesteld na de nederlaag in München tegen de Italianen. België is al een tijdje de nummer 1 van de wereldranglijst van de FIFA, maar slaagde er de afgelopen jaren niet in om met een ’gouden’ generatie internationals een groot toernooi te winnen.

Turkse bondscoach wil na mislukt EK aanblijven

13.21 uur: Senol Günes wil na een mislukt EK verder als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Turkije. „Ik wil ons grote doel bereiken”, zegt de 69-jarige Turk. „We willen naar het WK in Qatar.”

Turkije verloor op het EK de groepsduels met Italië (0-3), Wales (0-2) en Zwitserland (1-3). Günes kreeg veel kritiek na de uitschakeling, maar ziet voldoende perspectief om aan te blijven als bondscoach.

Turkije is koploper van de WK-kwalificatiegroep, waarin ook het Nederlands elftal is ingedeeld. Turkije heeft een voorsprong van 1 punt op Oranje, Noorwegen en Montenegro. Turkije vervolgt het kwalificatietoernooi op 1 september met een thuiswedstrijd tegen Montenegro. Daarna volgen uitduels met Gibraltar (4 september) en Nederland (7 september).

Turkije won eind maart met 4-2 van Oranje in Istanbul. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

UEFA klaagt Engeland aan vanwege laserpen in publiek op Wembley

12.46 uur: De Engelse voetbalbond FA moet rekening houden met een straf van de UEFA. De Europese federatie heeft drie aanklachten opgesteld tegen de Engelsen. Zo scheen een supporter woensdag tijdens de halve finale tussen Engeland en Denemarken vanaf de tribunes van Wembley met een laserpen in het gezicht Kasper Schmeichel, terwijl de Deense doelman klaar stond voor de strafschop van Harry Kane. Scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar melding van.

Supporters staken ook vuurwerk af en verstoorden voor de aftrap met gefluit het Deense volkslied. De UEFA laat de juridische afdeling onderzoek doen.

Engeland wist zich voor het eerst te plaatsen voor de finale van het EK, door Denemarken na verlenging met 2-1 te verslaan. Kane maakte het winnende doelpunt. De Engelse aanvoerder zag zijn strafschop worden gestopt door Schmeichel, maar in de rebound was het wel raak. Engeland neemt het zondag op Wembley op tegen Italië.

Italiaanse president met 1000 fans naar finale EK in Londen

11.33 uur: De Italiaanse president Sergio Mattarella steunt zondag zijn landenploeg tijdens de finale van het EK tegen Engeland in Londen. Hij zal de eindstrijd vanaf het ereterras van Wembley bekijken.

Zo’n 1000 supporters reizen zondag vanuit Italië naar Engeland. Zij mogen na een negatieve test 12 uur in Londen blijven. Na terugkomt in eigen land moeten ze vijf dagen in quarantaine, vanwege regels tegen verspreiding van het coronavirus.

Tijdens de halve finale tegen Spanje waren er dinsdag alleen Italianen op Wembley welkom die in Engeland of Ierland wonen. Voor hen waren er 6500 tickets gereserveerd. Een vergelijkbaar aantal is zondag ook tijdens de finale welkom.

Spinazzola haakt na operatie weer aan bij Italië

10.52 uur: Leonardo Spinazzola reist ondanks zijn blessure toch mee met de Italiaanse ploeg naar Wembley. De linksback haakte in de kwartfinale tegen België af met een kwetsuur aan zijn achillespees, waar hij inmiddels succesvol aan geopereerd is.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft hij zich daarna weer bij de selectie gevoegd om ze aan te moedigen voor de eindstrijd op dit toernooi. De Italianen kunnen zijn steun goed gebruiken. In de finale moet Italië zien af te rekenen met Engeland. Met een finale in Londen zullen de Engelse fans ongetwijfeld in overtal zijn.