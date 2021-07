EK-nieuws: Deschamps blijft bondscoach Frankrijk

DONDERDAG 8 JULI

Deschamps blijft bondscoach van Franse voetballers

16.33 uur: Didier Deschamps blijft tot en met het WK van eind volgend jaar in Qatar bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. „Daar is geen discussie over”, zei voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond. „Zijn wil om door te gaan is sterk en die van ons ook.”

De 52-jarige Deschamps is sinds 2012 bondscoach van Frankrijk. Hij leidde zijn ploeg in 2018 naar de wereldtitel. Twee jaar eerder verloren de Fransen in de finale van het EK in eigen land van Portugal.

Frankrijk stelde de afgelopen weken teleur op het EK. De ploeg werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland. Deschamps kreeg kritiek na de nederlaag na strafschoppen. Maar hij mag zijn contract van de Franse bond uitdienen.

Rusland ontslaat bondscoach Tsjertsjesov na teleurstellend EK

15.27 uur: Stanislav Tsjertsjesov is ontslagen als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Rusland. Hij werd na het EK van 2016 aangesteld door de nationale bond van zijn land.

Onder Tsjertsjesov werd Rusland al in de groepsfase van het EK uitgeschakeld, na nederlagen tegen België (3-0), Denemarken (4-1) en een zege op Finland (1-0). De Russische voetbalbond is op zoek naar een trainer die de ploeg naar het WK van eind volgend jaar in Qatar kan leiden.

Martinez wil bondscoach van België blijven

15.03 uur: Roberto Martinez wil zijn contract als bondscoach van de Belgische nationale voetbalploeg uitdienen. De ’Rode Duivels’ werden op het EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Italië (1-2).

„De teleurstelling na het verloren duel met Italië was groot, maar de focus ligt nu al op de WK-kwalificatiewedstrijden van september en de Final Four van de Nations League een maand later”, zei Martinez, die tot en met het WK van eind volgend jaar in Qatar onder contract staat bij de Belgische voetbalbond. „Pas als ik het gevoel heb dat ik niets meer kan bijdragen, dan zal ik vertrekken. Ook mijn werk als technisch directeur zet ik voort. Dat is het plan.”

Martinez en zijn spelers waren erg teleurgesteld na de nederlaag in München tegen de Italianen. België is al een tijdje de nummer 1 van de wereldranglijst van de FIFA, maar slaagde er de afgelopen jaren niet in om met een ’gouden’ generatie internationals een groot toernooi te winnen.

Turkse bondscoach wil na mislukt EK aanblijven

13.21 uur: Senol Günes wil na een mislukt EK verder als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Turkije. „Ik wil ons grote doel bereiken”, zegt de 69-jarige Turk. „We willen naar het WK in Qatar.”

Turkije verloor op het EK de groepsduels met Italië (0-3), Wales (0-2) en Zwitserland (1-3). Günes kreeg veel kritiek na de uitschakeling, maar ziet voldoende perspectief om aan te blijven als bondscoach.

Turkije is koploper van de WK-kwalificatiegroep, waarin ook het Nederlands elftal is ingedeeld. Turkije heeft een voorsprong van 1 punt op Oranje, Noorwegen en Montenegro. Turkije vervolgt het kwalificatietoernooi op 1 september met een thuiswedstrijd tegen Montenegro. Daarna volgen uitduels met Gibraltar (4 september) en Nederland (7 september).

Turkije won eind maart met 4-2 van Oranje in Istanbul. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

UEFA klaagt Engeland aan vanwege laserpen in publiek op Wembley

12.46 uur: De Engelse voetbalbond FA moet rekening houden met een straf van de UEFA. De Europese federatie heeft drie aanklachten opgesteld tegen de Engelsen. Zo scheen een supporter woensdag tijdens de halve finale tussen Engeland en Denemarken vanaf de tribunes van Wembley met een laserpen in het gezicht Kasper Schmeichel, terwijl de Deense doelman klaar stond voor de strafschop van Harry Kane. Scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar melding van.

Supporters staken ook vuurwerk af en verstoorden voor de aftrap met gefluit het Deense volkslied. De UEFA laat de juridische afdeling onderzoek doen.

Engeland wist zich voor het eerst te plaatsen voor de finale van het EK, door Denemarken na verlenging met 2-1 te verslaan. Kane maakte het winnende doelpunt. De Engelse aanvoerder zag zijn strafschop worden gestopt door Schmeichel, maar in de rebound was het wel raak. Engeland neemt het zondag op Wembley op tegen Italië.

Italiaanse president met 1000 fans naar finale EK in Londen

11.33 uur: De Italiaanse president Sergio Mattarella steunt zondag zijn landenploeg tijdens de finale van het EK tegen Engeland in Londen. Hij zal de eindstrijd vanaf het ereterras van Wembley bekijken.

Zo’n 1000 supporters reizen zondag vanuit Italië naar Engeland. Zij mogen na een negatieve test 12 uur in Londen blijven. Na terugkomt in eigen land moeten ze vijf dagen in quarantaine, vanwege regels tegen verspreiding van het coronavirus.

Tijdens de halve finale tegen Spanje waren er dinsdag alleen Italianen op Wembley welkom die in Engeland of Ierland wonen. Voor hen waren er 6500 tickets gereserveerd. Een vergelijkbaar aantal is zondag ook tijdens de finale welkom.

Spinazzola haakt na operatie weer aan bij Italië

10.52 uur: Leonardo Spinazzola reist ondanks zijn blessure toch mee met de Italiaanse ploeg naar Wembley. De linksback haakte in de kwartfinale tegen België af met een kwetsuur aan zijn achillespees, waar hij inmiddels succesvol aan geopereerd is.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft hij zich daarna weer bij de selectie gevoegd om ze aan te moedigen voor de eindstrijd op dit toernooi. De Italianen kunnen zijn steun goed gebruiken. In de finale moet Italië zien af te rekenen met Engeland. Met een finale in Londen zullen de Engelse fans ongetwijfeld in overtal zijn.