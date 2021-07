EK-nieuws: UEFA klaagt Engeland aan vanwege laserpen in publiek op Wembley

DONDERDAG 8 JULI

Turkse bondscoach wil na mislukt EK aanblijven

13.21 uur: Senol Günes wil na een mislukt EK verder als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Turkije. „Ik wil ons grote doel bereiken”, zegt de 69-jarige Turk. „We willen naar het WK in Qatar.”

Turkije verloor op het EK de groepsduels met Italië (0-3), Wales (0-2) en Zwitserland (1-3). Günes kreeg veel kritiek na de uitschakeling, maar ziet voldoende perspectief om aan te blijven als bondscoach.

Turkije is koploper van de WK-kwalificatiegroep, waarin ook het Nederlands elftal is ingedeeld. Turkije heeft een voorsprong van 1 punt op Oranje, Noorwegen en Montenegro. Turkije vervolgt het kwalificatietoernooi op 1 september met een thuiswedstrijd tegen Montenegro. Daarna volgen uitduels met Gibraltar (4 september) en Nederland (7 september).

Turkije won eind maart met 4-2 van Oranje in Istanbul. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

UEFA klaagt Engeland aan vanwege laserpen in publiek op Wembley

12.46 uur: De Engelse voetbalbond FA moet rekening houden met een straf van de UEFA. De Europese federatie heeft drie aanklachten opgesteld tegen de Engelsen. Zo scheen een supporter woensdag tijdens de halve finale tussen Engeland en Denemarken vanaf de tribunes van Wembley met een laserpen in het gezicht Kasper Schmeichel, terwijl de Deense doelman klaar stond voor de strafschop van Harry Kane. Scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar melding van.

Supporters staken ook vuurwerk af en verstoorden voor de aftrap met gefluit het Deense volkslied. De UEFA laat de juridische afdeling onderzoek doen.

Engeland wist zich voor het eerst te plaatsen voor de finale van het EK, door Denemarken na verlenging met 2-1 te verslaan. Kane maakte het winnende doelpunt. De Engelse aanvoerder zag zijn strafschop worden gestopt door Schmeichel, maar in de rebound was het wel raak. Engeland neemt het zondag op Wembley op tegen Italië.

Italiaanse president met 1000 fans naar finale EK in Londen

11.33 uur: De Italiaanse president Sergio Mattarella steunt zondag zijn landenploeg tijdens de finale van het EK tegen Engeland in Londen. Hij zal de eindstrijd vanaf het ereterras van Wembley bekijken.

Zo’n 1000 supporters reizen zondag vanuit Italië naar Engeland. Zij mogen na een negatieve test 12 uur in Londen blijven. Na terugkomt in eigen land moeten ze vijf dagen in quarantaine, vanwege regels tegen verspreiding van het coronavirus.

Tijdens de halve finale tegen Spanje waren er dinsdag alleen Italianen op Wembley welkom die in Engeland of Ierland wonen. Voor hen waren er 6500 tickets gereserveerd. Een vergelijkbaar aantal is zondag ook tijdens de finale welkom.

Spinazzola haakt na operatie weer aan bij Italië

10.52 uur: Leonardo Spinazzola reist ondanks zijn blessure toch mee met de Italiaanse ploeg naar Wembley. De linksback haakte in de kwartfinale tegen België af met een kwetsuur aan zijn achillespees, waar hij inmiddels succesvol aan geopereerd is.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft hij zich daarna weer bij de selectie gevoegd om ze aan te moedigen voor de eindstrijd op dit toernooi. De Italianen kunnen zijn steun goed gebruiken. In de finale moet Italië zien af te rekenen met Engeland. Met een finale in Londen zullen de Engelse fans ongetwijfeld in overtal zijn.