Feyenoord-trainer Slot: ’Ik hoop dat Lazio goede les is geweest’

Slot hoopt dat Feyenoord zich weet te herstellen van de pijnlijke nederlaag in Italië. „Je kan in een wedstrijd een keer de mindere zijn van de twee. Dat overkomt je in een seizoen. Maar dat het op sommige vlakken een reality-check is geweest, is ook helder”, aldus Slot, die een lastig duel verwacht tegen de huidige nummer 3 uit Oostenrijk. „Graz heeft wel wat gelijkenissen met Lazio. Zij spelen ook met enorm veel discipline. Sturm Graz heeft een hele agressieve manier van druk zetten. Daardoor verwacht ik weinig rust in de wedstrijd. Het zal heen en weer gaan.”

Feyenoord moet de komende weken constant worden, zei Slot. „Ik hoop dat Lazio een goede les is geweest. Ik hoop niet dat het zo is dat we elke keer zo’n wedstrijd nodig hebben om dan de wedstrijd daarna weer zo fanatiek te spelen zoals het zou moeten. Nu is de uitdaging om constant te worden in fanatisme en agressiviteit. Constant worden in voetballen streef je ook altijd na, maar dat is het moeilijkste. Agressiviteit en het aantal meters dat je in een wedstrijd loopt, is het minst moeilijke om voor elkaar te krijgen.”

Sturm Graz begon de Europa League met een zege op FC Midtjylland: 1-0.