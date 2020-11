Droomdebuut VVV-spits Giakoumakis bij Griekenland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Bondscoach Van ’t Schip ziet debutant Giakoumakis scoren

18.16 uur: Bondscoach John van ’t Schip heeft met Griekenland in Athene een oefeninterland tegen Cyprus met 2-1 gewonnen. De treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Christos Tzolis en Georgios Giakoumakis, die bij VVV-Venlo speelt. De trefzekere spits, die dit seizoen in de Eredivisie al zeven keer scoorde, maakte zijn debuut in het Griekse formatie. Vangelis Pavlidis (Willem II) bleef op de bank.

In League C van de Nations League speelt Griekenland zondag in en tegen Moldavië. Drie dagen later sluit de ploeg van Van ’t Schip de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Slovenië, dat in poule 3 koploper is met 10 punten. Griekenland volgt als nummer 2 met 8 punten.

Voetbal: Liverpool vreest grotere defensieve problemen

17.14 uur: Liverpool dreigt verder in defensieve problemen te komen. Verdediger Joe Gomez is woensdag tijdens een training van de nationale ploeg van Engeland uitgevallen. Volgens veel Britse media is hij ernstig geblesseerd geraakt.

Liverpool en de Engelse voetbalbond hebben nog geen mededelingen over de blessure van Gomez gedaan. Trainer Jürgen Klopp van Liverpool had afgelopen week al weinig fitte verdedigers meer over, na het wegvallen van Virgil van Dijk, Fabinho en Alexander-Arnold.

Liverpool ontvangt Ajax op 1 december voor een groepsduel in de Champions League.

Voetbal: Geblesseerde Feyenoorder Malacia niet naar Jong Oranje

17.11 uur: Tyrell Malacia mist de komende duels van Jong Oranje in de EK-kwalificatie met Jong Wit-Rusland en Jong Portugal. De linksback van Feyenoord is niet fit en werkt de komende week bij zijn club uit Rotterdam aan zijn herstel.

Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje, zag woensdag ook al Ryan Gravenberch vertrekken. De middenvelder van Ajax is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer heeft hem nodig omdat Tonny Vilhena niet beschikbaar is. Vilhena heeft positief op corona getest.

Van de Looi heeft Azor Matusiwa (FC Groningen) en Sherel Floranus (sc Heerenveen) toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje, dat al zeker is van deelname aan het EK.

Jong Oranje speelt zondag in Almere tegen Wit-Rusland. Drie dagen later is Jong Portugal de tegenstander in Portimão.

Voetbal: Complete A-selectie Hoffenheim in quarantaine

16.54 uur: De voltallige A-selectie van de Duitse voetbalclub Hoffenheim, onder wie de Nederlanders Melayro Bogarde en Joshua Brenet, is in quarantaine gegaan vanwege een plaatselijke uitbraak van het coronavirus. In de laatste 24 uur hebben vier spelers van de huidige nummer 13 van de Bundesliga positief getest. Dat brengt het totaal aantal besmettingsgevallen in en rondom de hoofdselectie op zeven.

„We hebben hier geen enkele verklaring voor. De afgelopen maanden zijn we de pandemie doorgekomen zonder ook maar één positieve test. Nu worden we echter hard getroffen”, liet sportdirecteur Alexander Rosen weten.

Hoffenheim speelde vorige week in de Europa League thuis tegen Slovan Liberec (5-0). De Tsjechische club miste liefst vijftien spelers vanwege het coronavirus.

Hoffenheim is de eerste club uit de Bundesliga waarvan de complete A-selectie in isolatie is gegaan. Met de spelers die in deze interlandperiode voor hun landen uitkomen, houdt de clubleiding voortdurend contact.

Golf: DeChambeau wil groene jasje om gespierde lichaam

15.28 uur: Tijdens de komende editie van The Masters, die donderdag begint, staat Bryson DeChambeau in het middelpunt van de belangstelling. De 27-jarige Amerikaan geldt na zijn zege op de US Open als de favoriet om het begeerde groene jasje van Tiger Woods over te nemen.

Als aan iemand de coronapauze welbesteed was, dan was het aan DeChambeau. De sterke Amerikaan bracht dagelijks een bezoek aan de sportschool en keerde met liefst 14 kilo aan spiermassa terug op de golfbaan. DeChambeau is geen verfijnde golfer, maar onderscheidt zich met zijn alternatieve en haast baanbrekende aanpak; krachtige en verre slagen met ijzers van dezelfde lengte en voorzien van een extra dikke greep.

„Iedere dag probeer ik sneller en sterker te worden en ik probeer zo ver als mogelijk te slaan. Ik voel me elke dag beter en weet niet waar mijn plafond ligt”, zei DeChambeau in aanloop naar het prestigieuze golftoernooi. Hij beloofde eerder nog meer spiermassa te kweken in aanloop naar The Masters.

„Ik zou willen dat hij geen voordeel had ten opzichte van mij en de anderen, maar de werkelijkheid is dat hij dat wel heeft”, zei Justin Thomas over zijn landgenoot en tevens leeftijdsgenoot. DeChambeau maakte bijna twee maanden geleden grote indruk op Winged Foot door de concurrentie zes slagen achter zich te laten.

„Bryson gaat zich wel anders voelen, want de aandacht is op hem gericht na de winst van een major en door te spotten met de golfwetten”, zei topper Rory McIlroy. „Het is een geweldig verhaal en ik ben net zo benieuwd als iedereen hoe dit gaat aflopen.” Eind september was McIlroy nog een stuk kritischer. „Hij heeft zijn eigen manier gevonden. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Maar het is wel heel anders dan ik denk dat het moet”, liet hij optekenen.

McIlroy heeft alleen nog de zege op de Masters nodig om zijn carrière-grand slam te voltooien. Hij won al eens het Brits Open, het US Open en tweemaal het US PGA Championship.

In april 2019 was Woods de laatste die het groene jasje, traditiegetrouw bedoeld voor de winnaar op golfbaan Augusta, mocht aantrekken. De legende schreef golfgeschiedenis door op The Masters zijn vijftiende majortitel te veroveren. Sinds de terugkeer van golf na de coronapauze heeft Woods (44) nog niet veel laten zien. „Of ik verwacht mee te doen om de prijzen? Ja, dat verwacht ik wel”, zei Woods echter.

„Dit is een baan waar het helpt als je begrijpt hoe je moet spelen. De puzzelstukjes zijn nog niet in elkaar gevallen, als het gaat om mijn drives of het putten. Hopelijk gaat dat deze week gebeuren.”

DeChambeau waarschuwde de concurrentie alvast. „Ik sla de bal nu nog verder dan op de US Open en heb deze week getest met een driver die me in staat stelt nog weer een stapje te maken. Ik weet alleen nog niet of ik die ga gebruiken omdat het ook zorgt voor wat onzekerheid”, aldus de favoriet. „Maar ik kan de bal nog zo ver slaan, het gaat hier ook om chippen en putten.”

Veldrijden: Veldrijdster Brand opnieuw de sterkste in Jaarmarktcross Niel

15.03 uur: Lucinda Brand en Laurens Sweeck hebben de zege gepakt in de Jaarmarktcross in Niel in de Superprestige. Brand versloeg in de sprint landgenote en regerend wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema maakte het Nederlandse podium met de derde plaats compleet. Sweeck was de beste voor zijn landgenoten Eli Iserbyt en Toon Aerts.

Op het zware modderige parcours in Niel namen Alvarado en Betsema in de tweede ronde afstand van de concurrentie. Yara Kastelijn en later Brand wisten aan te sluiten. In een lange sprint was Brand Alvarado net te snel af.

Annemarie Worst, die in de eerste twee wedstrijden in de Superprestige als tweede was geëindigd, kwam vroeg in de wedstrijd ten val en kon mede door materiaalproblemen niet meer vooraan meestrijden om de zege. Ze eindigde als vijfde, vlak achter Kastelijn.

„Ik ben echt enorm blij met deze zege”, zei Brand. „Ik heb hier hard voor moeten knokken. Door een fietswissel raakte ik achterop en daarna was het moeilijk om iedereen voorbij te rijden.” De ontlading bij Band was groot. „Ceylin en ik waren echt aan elkaar gewaagd. Als je moet wachten tot een sprint om de zege te pakken, is de vreugde groot.”

Sweeck pakt de zege bij de veldrijders. De Belgische kampioen liet in de slotronde zijn land- en ploeggenoot Iserbyt achter. in de zandstrook en hield zijn kleine voorsprong ten opzichte van de Europees kampioen. Toon Aerts, die achterop raakte door een lekke band, eindigde als derde.

Lars van der Haar was de beste achter het Belgische trio. Hij kwam binnen op 44 seconden achterstand net voor landgenoot Corné van Kessel. Ryan Kamp, afgelopen zaterdag Europees kampioen onder 23 jaar, eindigde als achtste.

Iserbyt heeft in het klassement na drie van de acht wedstrijden één punt voorsprong op Aerts. Alvarado heeft bij de veldrijdsters met 44 punten drie punten meer dan Brand.

Voetbal: Oefeninterland Noorwegen - Israël na coronabesmetting afgelast

14.22 uur: De oefenwedstrijd van het Noors voetbalelftal tegen Israël van woensdagavond gaat niet door. De autoriteiten in Noorwegen hebben dat besloten nadat dinsdag een speler van het Israëlisch elftal positief heeft getest op het coronavirus.

„De gezondheidsautoriteiten zijn onzeker over het risico van verspreiding na een coronabesmetting in de Israëlische ploeg en hebben aanbevolen de wedstrijd te annuleren. Dit zullen wij opvolgen”, laat secretaris-generaal Pal Bjerketvedt van de Noorse voetbalbond weten.

AZ-speler Fredrik Midtsjø is opgeroepen voor het Noorse nationale elftal, dat later in de Nations League nog aantreedt tegen Roemenië en Oostenrijk.

Voetbal: Bondscoach van Hongarije test positief voor cruciaal duel

14.21 uur: Bondscoach Marco Rossi van Hongarije heeft positief getest op het coronavirus. Dat gebeurde in aanloop naar het cruciale duel met IJsland in de play-offs voor het EK voetbal. De winnaar van de wedstrijd verzekert zich direct van deelname.

De 56-jarige Italiaan is direct afgezonderd van de selectie. De Hongaarse voetbalbond zegt woensdagavond met meer informatie te komen.

Het duel tussen Hongarije en IJsland staat gepland op donderdagavond 20.45 uur. Het duel wordt geleid door Björn Kuipers.

Nog acht landen maken kans op de vier resterende tickets voor het uitgestelde Europees kampioenschap. De andere wedstrijden zijn Georgië - Noord-Macedonië, Noord-Ierland - Slowakije en Servië - Schotland.

Ook de Zweedse bondscoach Janne Andersson (58) is besmet met het coronavirus. Hij zit al sinds eind vorige week in quarantaine omdat een familielid positief had getest.

„Janne voelt zich relatief goed, maar blijft zich thuis isoleren”, aldus teamarts Anders Valentin. Zweden neemt het woensdag in een oefenwedstrijd op tegen Denemarken en treft later Kroatië en Frankrijk in de Nations League.

Voetbal: Belgische bondscoach roept doelman Coucke op na coronageval

14.21 uur: De Belgische bondscoach Roberto Martinez heeft Gatan Coucke opgeroepen. De doelman van KV Mechelen vervangt Thomas Kaminski, die positief heeft getest op het coronavirus.

Voor de 22-jarige Coucke is het zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Hij was opgenomen in de selectie van Jong België voor het EK-kwalificatieduel in en tegen Bosnië-Herzegovina van volgende week dinsdag.

Kaminski, de keeper van het Engelse Blackburn Rovers, was zelf maandag opgeroepen nadat Hendrik Van Crombrugge geblesseerd was afgehaakt. Thibaut Courtois van Real Madrid, Simon Mignolet van Club Brugge en Koen Casteels van VfL Wolfsburg zijn de overige keepers van de Rode Duivels.

België speelt woensdagavond een oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Daarna volgen twee duels in de Nations League met Engeland en Denemarken.

Atletiek: Istanbul organiseert EK indooratletiek in 2023

13.56 uur: De Europese kampioenschappen indooratletiek vinden in 2023 plaats in Istanbul. De Turkse stad kreeg tijdens een virtuele bijeenkomst van de Europese atletiekbond de organisatie toegewezen.

De EK worden gehouden in de Atakoy Athletics Arena. Daar vonden in 2012 de WK indooratletiek plaats. De Europese atletiekbond wees de organisatie van de EK van 2024 dinsdag toe aan Rome.

De volgende EK indoor worden in maart 2021 in het Poolse Torun gehouden.

Voetbal: Argentijnse middenvelder Gago stopt

11:41 De Argentijnse middenvelder Fernando Gago, voormalig speler van Real Madrid, heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. De 34-jarige Gago kende de voorbije jaren veel blessures, waaronder ernstig knieletsel.

Gago sloot zijn loopbaan af in eigen land, bij Vélez Sarsfield in Buenos Aires. De afgelopen zeven jaar speelde hij in dezelfde stad voor Boca Juniors. Van 2006 tot 2013 speelde Gago in Europa, voor achtereenvolgens Real Madrid, AS Roma en Valencia. Bij Real Madrid werd hij twee keer landskampioen, in 2007 en 2008.

In 2014 maakte Gago deel uit van de Argentijnse WK-selectie. Argentinië werd op het WK in Rio de Janeiro tweede. In de finale tegen Duitsland, die met 1-0 werd verloren, viel Gago vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd in voor Enzo Pérez. In de halve finale waren de Argentijnen via strafschoppen te sterk voor Oranje.

Motorsport: Grote Prijs van Oss op 23 mei op kalender WK

11:25 uur De Grote Prijs van Oss staat op zondag 23 mei op de kalender van het WK motorcross. Het weekend in Noord-Brabant betekent het vierde raceweekend van het kampioenschap.

Circuit De Witte Ruysheuvel in Oss heeft tot en met 2025 een plek op de kalender van het WK motorcross. Het circuit in Noord-Brabant was in het verleden al vaker decor voor een grand prix in de motorcross. De afgelopen jaren was De Witte Ruysheuvel een vaste stop in het Open Nederlands kampioenschap, Dutch Masters.

De wedstrijd in Oss neemt de plek in van het Eurocircuit in Valkenswaard, dat dit voorjaar vlak voor de uitbraak van het coronavirus nog de Grote Prijs van Nederland organiseerde. Jeffrey Herlings won zijn thuisrace.

De Motocross of Nations vindt op zondag 26 september plaats op het Italiaanse circuit van Imola.

De Sloveen Tim Gajser prolongeerde onlangs zijn wereldtitel in de MXGP. Dat deed hij bij afwezigheid van Herlings en Glenn Coldenhoff, die allebei het seizoen door blessures voortijdig beëindigden.

Wielersport: Riis aan het einde van het seizoen weg bij NTT Pro Cycling

09:13 uur Bjarne Riis stopt aan het eind van het lopende wielerseizoen als teammanager van wielerploeg NTT Pro Cycling. De 56-jarige Deen was pas sinds begin dit jaar in dienst bij de Zuid-Afrikaanse ploeg.

NTT Pro Cycling meldt dat Riis en zijn partners Jan Bech Andersen en Lars Seier Christensen ook de gesprekken hebben stopgezet over een (gedeeltelijke) overname van de ploeg. Volgens NTT Pro Cycling, dat de afgelopen jaren Dimension Data heette, staat de komende periode in het teken van „het vechten voor het voortbestaan van de ploeg.”

Riis had bij NTT Pro Cycling te maken met onder anderen Domenico Pozzovivo, Giacomo Nizzolo en Edvald Boasson Hagen. De Deen was eerder ploegleider van CSC, Saxo Bank en Tinkoff.

Basketbal: NBA-icoon Tommy Heinsohn (86) overleden

07.34 uur: De voormalige Amerikaanse NBA-speler en coach Tommy Heinsohn is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat liet zijn ex-clubs Boston Celtics weten, waarmee hij eerst als speler en later als trainer tien NBA-titels won.

Heinsohn was een power forward van ruim 2 meter. Als speler maakte hij deel uit van de Celtics-ploeg die het Amerikaanse basketbal domineerde van eind jaren vijftig tot begin jaren zestig. In 1957 pakte Heinsohn zijn eerste titel met de Celtics, van 1959 tot 1965 volgden er nog zeven op rij.

In 1974 en 1976 voegde de Amerikaan nog twee titels aan zijn palmares toe als coach. Nadien werd hij een succesvol commentator voor radio en tv.