Sport kort: Fernando Gago stopt met voetballen

Atletiek: Istanbul organiseert EK indooratletiek in 2023

13.56 uur: De Europese kampioenschappen indooratletiek vinden in 2023 plaats in Istanbul. De Turkse stad kreeg tijdens een virtuele bijeenkomst van de Europese atletiekbond de organisatie toegewezen.

De EK worden gehouden in de Atakoy Athletics Arena. Daar vonden in 2012 de WK indooratletiek plaats. De Europese atletiekbond wees de organisatie van de EK van 2024 dinsdag toe aan Rome.

De volgende EK indoor worden in maart 2021 in het Poolse Torun gehouden.

Voetbal: Argentijnse middenvelder Gago stopt

11:41 De Argentijnse middenvelder Fernando Gago, voormalig speler van Real Madrid, heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. De 34-jarige Gago kende de voorbije jaren veel blessures, waaronder ernstig knieletsel.

Gago sloot zijn loopbaan af in eigen land, bij Vélez Sarsfield in Buenos Aires. De afgelopen zeven jaar speelde hij in dezelfde stad voor Boca Juniors. Van 2006 tot 2013 speelde Gago in Europa, voor achtereenvolgens Real Madrid, AS Roma en Valencia. Bij Real Madrid werd hij twee keer landskampioen, in 2007 en 2008.

In 2014 maakte Gago deel uit van de Argentijnse WK-selectie. Argentinië werd op het WK in Rio de Janeiro tweede. In de finale tegen Duitsland, die met 1-0 werd verloren, viel Gago vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd in voor Enzo Pérez. In de halve finale waren de Argentijnen via strafschoppen te sterk voor Oranje.

Motorsport: Grote Prijs van Oss op 23 mei op kalender WK

11:25 uur De Grote Prijs van Oss staat op zondag 23 mei op de kalender van het WK motorcross. Het weekend in Noord-Brabant betekent het vierde raceweekend van het kampioenschap.

Circuit De Witte Ruysheuvel in Oss heeft tot en met 2025 een plek op de kalender van het WK motorcross. Het circuit in Noord-Brabant was in het verleden al vaker decor voor een grand prix in de motorcross. De afgelopen jaren was De Witte Ruysheuvel een vaste stop in het Open Nederlands kampioenschap, Dutch Masters.

De wedstrijd in Oss neemt de plek in van het Eurocircuit in Valkenswaard, dat dit voorjaar vlak voor de uitbraak van het coronavirus nog de Grote Prijs van Nederland organiseerde. Jeffrey Herlings won zijn thuisrace.

De Motocross of Nations vindt op zondag 26 september plaats op het Italiaanse circuit van Imola.

De Sloveen Tim Gajser prolongeerde onlangs zijn wereldtitel in de MXGP. Dat deed hij bij afwezigheid van Herlings en Glenn Coldenhoff, die allebei het seizoen door blessures voortijdig beëindigden.

Wielersport: Riis aan het einde van het seizoen weg bij NTT Pro Cycling

09:13 uur Bjarne Riis stopt aan het eind van het lopende wielerseizoen als teammanager van wielerploeg NTT Pro Cycling. De 56-jarige Deen was pas sinds begin dit jaar in dienst bij de Zuid-Afrikaanse ploeg.

NTT Pro Cycling meldt dat Riis en zijn partners Jan Bech Andersen en Lars Seier Christensen ook de gesprekken hebben stopgezet over een (gedeeltelijke) overname van de ploeg. Volgens NTT Pro Cycling, dat de afgelopen jaren Dimension Data heette, staat de komende periode in het teken van „het vechten voor het voortbestaan van de ploeg.”

Riis had bij NTT Pro Cycling te maken met onder anderen Domenico Pozzovivo, Giacomo Nizzolo en Edvald Boasson Hagen. De Deen was eerder ploegleider van CSC, Saxo Bank en Tinkoff.

Basketbal: NBA-icoon Tommy Heinsohn (86) overleden

07.34 uur: De voormalige Amerikaanse NBA-speler en coach Tommy Heinsohn is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat liet zijn ex-clubs Boston Celtics weten, waarmee hij eerst als speler en later als trainer tien NBA-titels won.

Heinsohn was een power forward van ruim 2 meter. Als speler maakte hij deel uit van de Celtics-ploeg die het Amerikaanse basketbal domineerde van eind jaren vijftig tot begin jaren zestig. In 1957 pakte Heinsohn zijn eerste titel met de Celtics, van 1959 tot 1965 volgden er nog zeven op rij.

In 1974 en 1976 voegde de Amerikaan nog twee titels aan zijn palmares toe als coach. Nadien werd hij een succesvol commentator voor radio en tv.