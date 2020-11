Sport kort: NBA-icoon Tommy Heinsohn (86) overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: NBA-icoon Tommy Heinsohn (86) overleden

07.34 uur: De voormalige Amerikaanse NBA-speler en coach Tommy Heinsohn is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat liet zijn ex-clubs Boston Celtics weten, waarmee hij eerst als speler en later als trainer tien NBA-titels won.

Heinsohn was een power forward van ruim 2 meter. Als speler maakte hij deel uit van de Celtics-ploeg die het Amerikaanse basketbal domineerde van eind jaren vijftig tot begin jaren zestig. In 1957 pakte Heinsohn zijn eerste titel met de Celtics, van 1959 tot 1965 volgden er nog zeven op rij.

In 1974 en 1976 voegde de Amerikaan nog twee titels aan zijn palmares toe als coach. Nadien werd hij een succesvol commentator voor radio en tv.