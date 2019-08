Heldenrol voor Til bij Spartak

De van AZ overgenomen voetballer zorgde in de 92e minuut voor de 1-2. Eerder had Alexander Sobolev Samara op voorsprong gezet en had de Zweed Jordan Larsson gelijkgemaakt voor Spartak.

Til tekende begin augustus een contract voor vier jaar bij Spartak. De 21-jarige aanvallende middenvelder speelde tegen Samara zijn derde competitiewedstrijd.

Spartak staat in de Russische competitie na zeven duels tweede op 14 punten, evenveel punten als koploper Krasnodar.