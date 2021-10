Cristiano Ronaldo scoort er weer op los: ’Het zit in mijn dna’

Na 13 minuten had Ronaldo alweer twee keer gescoord, vlak voor het eindsignaal maakte hij zijn hattrick vol. Zijn 113e, 114e en 115e interlandgoal uit zijn carrière. Voor Ronaldo was het zijn tiende (!) hattrick in het shirt van Portugal. En dat is het zoveelste record dat hij op zijn naam weet te zetten. Nog nooit scoorde een speler tien hattricks als international.

Nog meer cijfertjes: in zijn laatste zestien WK-kwalificatiewedstrijden heeft Ronaldo nu 24 doelpunten gemaakt. Hij droeg voor de 182e keer het shirt van Portugal.

„Weer een overwinning, weer een stap op weg naar ons doel, weer een historische avond waarop we de kleuren van ons land verdedigen”, schrijft Ronaldo op Instagram. „Alles wordt gemakkelijker als we thuis spelen en voor fans die ons van de eerste tot de laatste minuut steunen.”

Natuurlijk staat hij ook stil bij zijn hattrick. „Ik had beloofd dat ik altijd op zoek zou gaan naar meer en meer! Het zit in mijn dna, in ons dna. We zijn nooit tevreden, we laten onze schouders nooit hangen en we zullen altijd vechten voor alles wat we kunnen bereiken! Força Portugal!” ️