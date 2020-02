’Hakim Ziyech kan sensatie worden in Premier League’

Hakim Ziyech Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Een briljant Hakim Ziyech-moment in de slotfase van Vitesse-Ajax (0-3) was voor Henk ten Cate (65) de (zoveelste) bevestiging dat Chelsea met het aantrekken van de diamant uit Dronten een werelddeal heeft gesloten. „Daar spatte de pure klasse vanaf”, zag de oud-assistent-trainer van de Londense club, die net in Nederland was teruggekeerd na zijn abrupt beëindigde avontuur bij het Saoedische Ittihad FC.